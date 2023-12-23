鬼故｜台灣林投姐真有其事？　寡婦遇渣男被騙最後殺死親生仔

寒流襲港，不如就講吓一個有關「凍死」的鬼故。在台灣除了著名的「魔神仔」傳說還流傳着不少鬼故事，其中「林投姐」這個鬼故就流傳了一段非常長的時間，亦曾多次被改篇成為影視作品。



「林投姐」故事同《大鬧廣昌隆》都有啲似。（劇照）

為何故事名叫「林投姐」？其實在台灣林投即是指蘭嶼海岸一帶的野菠蘿樹。當地居民主要用它的果實當做乾糧或零嘴，樹葉包飯糰，採根編繩索等，用途相當之多，但放在鬼故事中，自然就是與「上吊」有關...

林技即係野菠蘿樹。（網上圖片）

相傳民初時期，廣東汕頭已是重要的經商口岸之一。台灣台南有一名女子李昭娘因為丈夫出海時死於外海，所以李昭娘就靠着丈夫的遺產扶養三個小孩。此時丈夫生前好友由汕頭而來的周亞思遇上了寡婦「林投姐」，噓寒問暖之下兩人日久生情，不過當時民俗保守，所以大多寡婦都不願改嫁。

「林投姐」故事同《大鬧廣昌隆》都有啲似。（劇照）

後來周亞思對天發誓「若對你始亂終棄，願受天打雷劈」終於打動了李昭娘，李昭娘改嫁後就願意將前夫遺產交給周亞思打理。不過慘劇亦由此起，周亞思用李昭娘大部分的財產買了樟腦及蔗糖到香港轉售獲得暴利，其後周亞思並沒有回到台灣找李昭娘，而是回到汕頭另娶他人。

「林投姐」故事同《大鬧廣昌隆》都有啲似。（劇照）

可恨李昭娘每日都等待周亞思歸來卻毫無音訊，最終身上的財產用盡，兩個小孩相繼凍餓而死後，李昭娘就親手將最後一個小孩扼死，並自縊在林投樹上。因為林投樹上不時有女鬼出沒，所以當地人在附近建廟並供奉她們為「林投姐」。

「林投姐」故事被改篇多次。（劇照）

某天雨夜，一名從汕頭到台灣的算命先生入廟避雨，李昭娘現身後將來龍去脈告之，算命先生就答應將李昭娘的冤魂暫收在雨傘中並帶到汕頭。在負心漢周亞思的二兒子彌月之日，李昭娘的冤魂現身並付在周亞思身上，最後一通胡言亂語後，就拿起了菜刀殺死自己的妻子和兩名幼子，然後自刎。