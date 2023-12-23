MC張天賦承認爆Seed不滿送餐平台慢　自揭曾與父親合力送速遞

MC張天賦今日（23日）出席「香港冬日美食節 2023」，在台上獻唱《世一》，吸引200名觀眾圍觀。MC接受訪問時回應《世一》未能入圍「叱咤樂壇我最喜愛歌曲 2023」 最後5強，他說：「唔開心一定有嘅，但相信《世一》都係一首好好嘅歌曲，如果入唔到五強就冇計啦！只能夠講另外嗰五首歌好聽過《世一》，祝福佢哋！」

MC張天賦今日（23日）出席「香港冬日美食節 2023」。（葉志明攝）

MC張天賦在台上獻唱《世一》，吸引200名觀眾圍觀。（葉志明攝）

MC認為佘詩曼合作會有壓力

至於佘詩曼（阿佘）日前接受訪問表示有興趣與MC合作，他表示：「坦白講其實我唔知點解一同前輩合作就有壓力，因為好多時候都唔知做得啱唔啱，因為好似唱歌咁係冇一個標準，所以我成日都會唔知自己做得啱唔啱。同時合作就會有壓力，相信佢哋都會教我咁就冇問題。」至於有網民指阿佘早前曾經去過欣賞MC演唱會，屬於賦二代（MC粉絲名稱），他表示：「係呀！仲大壓力，要相處落先知。」

阿佘早前曾經去過欣賞MC演唱會。（IG:charmaine_sheh)

MC指小時候曾經擔任過速遞員

講到最近在社交平台爆Seed鬧爆外賣平台送餐慢，他直言：「叫外賣好多時係因為我係好喜歡食嘢嘅人，大家都知道肚餓嘅時候係特別容易嬲，所以我承認呢一部份係情緒方面未去到太好，管理得唔係太好，但係責任都不只我一個，我唔記得咗幾時整好喇！但係就係一個幾鐘先送到，當時嗌咗個通粉，好彩係分開湯上。」他繼續指小時候曾經擔任過速遞員，他說：「嗰陣時喺加拿大，曾經同爹哋一齊去做速遞，嗰陣時喺一間Pizza店度做，爹哋揸車，我就負責送，所以知道極端天氣會辛苦啲。」

MC 張天賦早前上載截圖，顯示等足一小時未有外送員到餐廳取餐。（IG：@mcheung1201）