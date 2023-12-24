陳茵媺5港姐人妻家庭大合照曬高顏值仔女　與閨密撞樣驚變兩姊妹

港姐出身的陳茵媺、戚黛黛、張嘉兒、曹敏莉以及朱凱婷相識多年，一向感情極好，即使已各自有家庭，成為人妻人母後，仍能keep住姊妹情，不時相約聚舊聯誼。聖誕降將至，五位靚靚人妻日前就帶同老公及仔女一起提早慶祝節日。昨日（23日）張嘉兒就於社交網分享她們今次聚會的大合照，五個家庭齊齊歡度佳節，場面相當熱鬧。

2007年港姐冠軍張嘉兒。(ig圖片)

張嘉兒留言寫道：「好開心今個聖誕可以香港度過，天氣好凍，仍然感到溫暖，因為有你哋。」從相中可見，當日他們到了保齡球場玩，還交換了禮物。其中一張合照是幾位港姐靚媽的寶貝仔女，個個都擁有極高高顏值，完美遺傳了媽咪的優良基因。相中包括有張嘉兒的一對寶貝女，陳茵媺的10歲大仔陳梓燁（Aiden)、8歲二仔陳浩鋒（Nathan）以及7歲細女Camilla，還有朱凱婷的12歲女兒林穎彤、曹敏莉的12歲大女Dora、10歲二仔Marco以及7歲細仔Leo。而陳茵媺老公陳豪、張嘉兒老公Nathan、以及曹敏莉億萬才俊老公張家傑都有現身。有網民就大讚小朋友都長得好好看，大有潛質成為未來的小生花旦。相中另大亮點就是戚黛黛撞樣陳茵媺，似足兩姊妹。

5位人妻一向好老友。(ig圖片)

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