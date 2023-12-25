鬼故｜聖誕老人原型係惡魔撒旦？　穿獸皮代表憤怒和毀滅

「hohoho~Merry Christmas~」聖誕時節走過商場或街頭，都有可能遇到那個穿着鮮紅色大衣，頭戴紅色帽子的聖誕老人。不知何時開始，這個紅衣紅褲紅帽，流着白鬍鬚的老人就取代了那個「被釘在十字架上的人」成了聖誕節的象徵。你可以說，這一切都是商業手法，坐着鹿車派禮物的聖誕老人怎樣都比起最後被釘死的耶蘇更令人產生購物慾望吧。不過，你又知不知道，其實聖誕老人原型係惡魔撒旦？



《American Horror Stories》聖誕老人被描述為一個同樣是紅衣紅褲紅帽的老人。（劇照）

美國影集《American Horror Stories》中，聖誕老人被描述為一個同樣是紅衣紅褲紅帽的老人，但不同的是，他並不是手拿着禮物，而是拿着半米長的棍棒，到處懲罰壞人。

有一說，聖誕老人的原型為St. Nicholas（聖尼古拉斯），基於公元三世紀的一位僧侶。當時由於他的雙親都死於瘟疫，於是聖尼古拉斯就對他人的苦難產生了一顆溫柔的心，漸漸聖尼古拉斯因為奉獻了自己所有財富，幫助患病的人而成為傳奇，並成為了守護兒童的象徵。當小朋友問道：「聖誕老人係咪真㗎？」就可以用這個充滿童真的解釋，但對於見慣風浪的大人，則可能更傾向以下這個故事。

其實聖誕老人原型可能真係咁。（網上圖片）

相傳聖誕老人的原型，是一個皮膚黝黑、黑頭髮而且頭髮披滿全身的野人，它早於基督教時代之前就已經出現而被人以「神」所敬拜。它是獸神，也象徵着生育，而且它的起源更像是惡魔撒旦一類。

呢個先係真聖誕老人？（劇照）

其實在瑞典的一座小鎮上，就安放了一座「聖誕老人」的彫像，不過，這個「聖誕老人」與其說他似「老人」，倒不如說它更像是「聖誕野人」。頭戴花環，流着白鬍鬚，赤裸上身，下身只圍了一件花造的圍裙，而且手上亦拿着一根大棍棒。