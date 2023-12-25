陶大宇吳啟華北上開《港劇男神演唱會》　與張兆輝跳唱《唱這歌》

張兆輝、陶大宇及吳啟華《港劇男神演唱會》反應熱烈，再添食 ，昨晚身為港劇男神的張兆輝吳啟華陶大宇佛山開騷，雖然當晚氣溫只得5度非常寒冷，但仍難掩觀眾的熱情，全場爆滿，三人除了唱出劇集經典歌曲外，更邀觀眾一起在台上做戲。



張兆輝、陶大宇及吳啟華到佛山舉行《港劇男神演唱會》。

估唔到張兆輝、陶大宇及吳啟華都幾唱得。

三大「師奶殺手」能聚在一起開騷實在難得，雖然演唱會舉行前發生小插曲，因入場需要實名關係，故入場時情況一度混亂，但幸而沒影響演唱會進度、他們分別在演唱會上唱了不少經典劇集歌曲，其中張兆輝第一次唱出首部擔演劇集《神勇CID》中的《只因我太痴》及劇集《黃金十年》的歌曲，吳啟華唱《倚天屠龍記》《妙手仁心》至於陶大宇除了唱出首本名曲《倒轉地球》外，更跳唱《唱這歌》。現場觀眾驚訝他們為何唱歌唱得那麼專業，唱得像一個歌星他們就笑言自己是專業演員，給他們什麼劇本就做甚麼角色，而今次是歌手身份，所以也要做好歌手角色。據知三人為了今次演唱會，提前二個月已經在練歌、至於排舞方面，由於工作繁忙關係，未能有太多時間練，都係打「天才波」，但跳起來依然有板有眼。

據知張兆輝陶大宇吳啟華為了今次演唱會，提前二個月已經在練歌

張兆輝陶大宇吳啟華分別在演唱會上唱了不少經典劇集歌曲

除了唱歌外，他們亦有邀請現場觀眾上台玩遊戲，最爆笑係輝哥同吳啟華演在《九品芝麻官》中演的方唐鏡中彈出彈入的場景，引得全場大笑。大宇歌倒轉地球全場high爆，而最後，三人合唱《風的季節》、《紅日》及《朋友》等，期間螢幕亦播出三人年輕時的靚仔相，全場觀眾亦站起來揮動螢光棒，將氣氛推至最高峰。而主辦方說前晚的反應，已有不同城市有興趣港劇男神演唱會、與三人洽談再於內地其他地方開騷。