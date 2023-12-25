荷蘭筍工｜直擊AV女優半裸拍寫真 情挑J2er吳兆麟做呢樣嘢勁尷尬

曾主持《橙迷狂熱》及《荷蘭好玩》的荷蘭土生土長華人張震宇（CJ），早前登陸J2，夥拍兩位J2ers胡敏芝（Karen）和吳兆麟（Alan）拍攝綜藝節目《荷蘭Pop Guide》，介紹荷蘭特色食玩買蒲點。今趟三人再度合作主持《荷蘭筍工》，一連10集帶觀眾睇下荷蘭打工有幾筍，節目逢周一至五晚十點半J2播映。

《荷蘭筍工》今晚（25日）首播，（左起）Karen、CJ與Alan擔任主持。

首份介紹的筍工，是擔任情色片女星的Daphne。

Daphne在河邊拍攝寫真月曆。

Daphne在河邊拍攝寫真月曆。

今晚（25日）第一集播映的《荷蘭筍工》，被訪對象Daphne Laat是一位情色片女星，即香港人熟悉的AV女優。胡敏芝、吳兆麟及張震宇實地採訪Daphne在河邊拍攝寫真月曆時的情況。Daphne同攝影師到達後，非常大方在戶外脫光換衫，反而三位主持顯得頗為尷尬。當中發生一段小插曲，當Daphne脫下上衣時，胡敏芝即搶住接，還奇怪的表示︰「can I smell it too .」未待答覆胡敏芝已用力猛索，且露出滿足的神情。當Daphne要換上另一套性感短裙拍攝時，她抵死地點名吳兆麟代為拉拉鍊，最終吳兆麟尷尬完成任務。

Daphne赤身露體面對三位主持毫不尷尬。

Daphne赤身露體面對三位主持毫不尷尬。

Karen搶接Daphne脫下的上衣喪聞。

Karen搶接Daphne脫下的上衣喪聞。

Karen露出勝利者的笑容。

Daphne接受訪問時透露老公跟家人，都非常支持自己當女優的興趣，她說︰「同丈夫約法三章，當他要求停時就會停。」她表示荷蘭人都很開通，自己亦不會理會外人眼光。張震宇補充表示荷蘭的家庭教育，自少就會鼓勵小朋友追夢。

Daphne騷手弄姿影寫真時，旁邊的Alan同Karen表情靦腆。

三位主持充當Daphne的小助手協助拍攝。

三位主持充當Daphne的小助手協助拍攝。

Daphne透露家人都很支持自己當女優的興趣。

吳兆麟接受訪問講到被要求代拉拉鍊時，他笑言記憶已很模糊︰「當時係好怕醜，佢影相都不敢直視。因為周圍有路人行過，Daphne都係若無其事，反而自己衝擊真系好大。最顛倒嘅係原來佢仲有一名10歲嘅小朋友，喺外國係比較開通。」

Daphne大方自在，令人對情色片女星的職業改觀。

Daphne大方自在，令人對情色片女星的職業改觀。

Daphne介紹自家出品的仿真自慰器。