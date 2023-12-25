英皇小花出席《金手指》首映　竟被認錯是郭柏妍

由兩大影帝劉德華和梁朝偉，聯同蔡卓妍、任達華及方中信等主演的英皇年度大片《金手指》，日前在大圍舉行盛大首映禮。一眾英皇旗下藝人當然傾巢而出，張敬軒﹑泳兒﹑沈震軒﹑湯怡﹑洪卓立﹑周家怡和溫碧霞等均現身支持。不過，當中英皇小花劉若寶卻被網民認錯是無綫當紅小花郭柏妍。

劉若寶日前出席電影《金手指》手指時，網民認錯她是無綫當紅小花郭柏妍。（小紅書截圖）

驟眼睇，劉若寶與郭柏妍的確有幾分相似。（小紅書截圖）

近日有網民在社交平台分享了當日在首映現場追星的片段，其中一段該網民寫上︰「港姐郭柏妍 歌手許靖韻」，但實情只是講對一半，實情另一位並非港姐郭柏妍，而是英皇小花劉若寶。當晚劉若寶和許靖韻一同到場，不過由身形、妝髮以及同樣擁有一雙大眼睛，以致整個感覺，驟眼睇與郭柏妍的確有幾分相似。

整個感覺都好似。（小紅書截圖）

難怪網民會認錯。（小紅書截圖）

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不過經其他網民提示後，博主以即刻更正：「視頻人物是歌手許靖韻和演員劉若寶，兩人均為英皇旗下藝人」。現年34歲的劉若寶於2013年以模特兒身分出道，2020年憑參加ViuTV真人騷選秀節目《全民造星III》而開始為人認識，其後曾在多個ViuTV節目《囝囝女女730》、《轉機 ON AIR》、《水著考有Feel》中亮相，也參與過《分手專家》、《不日成婚2》等多套電影拍攝，現時是英皇娛樂旗下藝人。

博主即時更正。（小紅書截圖）

不過網民覺得二人的確幾似樣。（小紅書截圖）

大家又覺得似唔似呢？（IG@rositakpyy）

來多一張。（IG@rositakpyy）

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