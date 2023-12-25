中年好聲音2｜劉可僅78分跌落危險　張家誠批諗太多即駁咀

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》，平安夜播出一集是第七部曲《十八強故事之歌 年終淘汰賽！》上半場，除了有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐擔任評審外，還有著名音樂人張家誠暫替陳慧嫻任嘉賓評審。安雅希獲得95分再度破最高分紀錄，大魔王劉可只得78分暫時跌落危險區，賽果更在網上掀起激烈討論。



劉可今次表現大跌Watt！

劉可獻唱《一千個傷心的理由》

大魔王劉可獻唱《一千個傷心的理由》僅獲78分、並跌落危險區！他坦言這首歌是送給他的初戀。在香港長大的劉可，在重慶讀大學時邂逅初戀女友，兩人一起了三年，惟女方後來跟隨家人到德國生活，劉可亦只好回到香港，兩人感情就此告一段落。婉婉問劉可之後有否再拍拖，劉可語出驚人說：「都有拍散拖，但都係兩、三個月，真係咩都冇做過。」語畢即引起全場嘩然，場面搞笑。

劉可講自己情史嚇到大家O晒嘴，場面搞笑。

大魔王劉可竟然只得78分。

伍仲衡問劉可是否想搣甩哭腔？劉可擰頭說沒有，伍仲衡即笑言：「所以頭先有好多哭腔，哭腔要隨住情緒激動而出嚟，太多就唔矜貴。」五位評判分數最高只有肥媽的17分，肥媽雖然給予17分但也認同劉可的初戀沒有慘的感覺。新來的「嘉賓評審」張家誠只給予14分，直指劉可致命傷，其一是「唱歌時諗太多」，劉可即時反駁「我無諗嘢呀」，結果評判直指他「有太多計算」，而且表達不到故事感。網上亦議論紛紛，指「今次題目係感情，技巧好都要感情行先，唱分手完全唔覺得佢慘，所以走音都高分過佢。」、「佢啲哭腔好造作，雖然冇以前咁勁，都係難頂！今日表現更加係平平淡淡，冇感情。」

伍仲衡話劉可仲係太多哭腔。

張佳添話劉可把聲有啲緊影響表現。