《愛．回家》又走一員　香港先生馬俊傑入行7年平安夜宣布離巢TVB

34歲的馬俊傑加入了TVB 7年，他於2016年參加《香港先生選舉》而入行，曾經出演過不少的電視劇，但可惜未有一套代表之作。他近年在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演袁球老師，已經是戲份比較多的劇集，慢慢讓人看見他的身影，但可惜他卻在前日（24日）時宣布離開TVB：「平安夜，離巢夜。同大家正式宣布我巳經離開TVB，回復自由身。」

馬俊傑在2016年參選香港先生而入行。（IG/@linus_ma）

馬俊傑在《愛．回家》中飾演袁球老師，本來只在「遁德重整會小學」一線出現，但一集講到他與外貌相似的「張龍」（黃耀煌 飾演）交換身份，而得到注視。但馬俊傑原來加入劇組前，曾經是兒童節目《Think Big天地》的主持人Linus哥哥，他自《香港先生選舉》後被邀簽約TVB，再加入兒童節目做主持。三年過後，他被安排進劇組拍攝，但他做到迷失了自己，所以最後還是選擇離開TVB，經營自己的影片頻道。

馬俊傑在《愛．回家》中飾演袁球老師，一集講到他與外貌相似的「張龍」（黃耀煌 飾演）交換身份，而得到注視。（ig@linus_ma)

「嚟拍攝嘅小朋友，都話好鍾意睇我，每次聽到都好有成功感。」他由做Linus哥哥時每日要讀幾頁的稿到後來拍劇變成一個可能只有幾句對白的滇員，有時甚至一句對白都沒有，他就慢慢開始變得有點迷失：「由一條經常當咗返屋企嘅路，都變到而家不愛回家。由一個有穩定收入嘅主持，變到而家有穩定收入嘅演員，努力追不上際遇，試又試過，努力又努力過，係時候畀自己轉變吓喇，做啲自己可以掌握嘅嘢。」