何沛珈重拾專業護士身份　露半邊膊平安夜喺蘭桂坊做呢件事

曾經在醫院任職註冊護士的何沛珈（Roxanne），近月憑藉《東張西望》及《新聞女王》嶄露頭角，更被提名飛躍進步女藝員及最佳女主持，角逐萬千星輝頒獎典禮。日前（24日）更重拾專業領域，出沒全港最熱鬧的蘭桂坊，宣傳預防人類乳頭瘤病毒（HPV）的正確健康資訊。

曾經在醫院任職註冊護士的何沛珈（Roxanne），近月憑藉《東張西望》及《新聞女王》嶄露頭角，更被提名飛躍進步女藝員及最佳女主持，角逐萬千星輝頒獎典禮。

港姐出身的Roxanne，在追逐演藝夢想期間，雖然不惜放棄註冊護士一職，但毋忘當初護理助人之心，在平安夜都特地到蘭桂坊與在場人士玩互動小遊戲，希望以輕鬆、有趣方法提提大家要保護自己，小心HPV。

何沛珈在平安夜都特地到蘭桂坊與在場人士玩互動小遊戲，希望以輕鬆、有趣方法提提大家要保護自己。

Roxanne指過去幾年疫情，不少人都選擇留在家中渡過聖誕，今年難得終於復常，自己都好期待可以與家人、朋友外出，感受聖誕氣氛。她又指：「今晚同在場人士玩遊戲期間，都Feel到氣氛好熱烈！但都提醒大家切忌一時衝動，因為HPV有好多傳染途徑，包括口腔都有可能隨時中『頭』獎，所以要及早預防！」

Roxanne指今年難得終於復常，自己都好期待可以與家人、朋友外出,感受聖誕氣氛。

此外，Roxanne坦言。自己以前從事醫護，對HPV有一定的了解，亦知道它會導致某些相關癌症：「你都知道護士大部份都係女仔，過往HPV預防，集中在女性方面，護士之間當然會有討論，也會採取相應的預防行動。但是近年的研究顯示，男士也有機會中招，所以希望藉今次活動，讓更多人，尤其是過往不太注重健康的男士，知道相關風險。」

Roxanne坦言。自己以前從事醫護，對HPV有一定的了解。

研究顯示，每三名頭頸癌患者便有兩位是男性。所以要減低隨時中招的機會，盡早向醫生查詢HPV預防方法，保護自己。