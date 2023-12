盧惠光前妻黎淑賢今午(26日)在北角家中燒炭,親人發現後報案,可惜送院後不治,終年47歲。據了解,黎淑賢淩晨時分與丈夫及朋友在北角雅景臺家中辦BBQ派對,當時她並無異樣。今午1時許,她被發現倒臥住所床上,廁所有燒過的炭。據悉,有人多年來受抑鬱症困擾,與家人感情無恙,事發前曾向家人發短訊道別,警方相信事件無可疑,列作自殺案處理。

黎淑賢曾經經歷兩段婚姻,她與第一任老公盧惠光誕下的24歲長子盧俊諺(Jacky)是唯一一個踏入電影界的孩子。Jacky在2019年被電影老闆賞識,獲得機會接拍了一套泰國校園電影《The One You Love》,在電影中擔任男主角,演出一位文質彬彬的學生王子,高大威猛有型靚仔,可謂遺傳了爸媽的優良基因。當年《The One You Love》電影在香港、泰國、英國三地取景拍攝,在戲中盧俊諺還有彈結他冧女主角的戲份。

她生前育有4個兒子 (ig@bonnie_lai_suk_yin_)