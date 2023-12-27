霍啟剛一家飛瑞士過聖誕　仔女表現乖巧安靜獲機上乘客大讚有教養

「跳水皇后」郭晶晶與霍啟剛婚後育有一子兩女，一家五口幸福美滿。日前有網民在飛機偶遇帶着三個小朋友搭長途機的霍啟剛，該網民透露當日從北京飛往瑞士日内瓦，剛好坐在霍啟剛的仔女前面，而三個小朋友全程都表現乖巧，沒有大聲喧嘩：「登機一開始亂哄哄的我沒認出來，只覺得這三個小孩好安靜，上機以後就乖乖的躺下休息了，還替他們擔心，因為我的寶寶在飛機上一定會哭很久，他們八成睡不着了。」

霍啟剛同郭晶晶帶埋三個仔女一起出席慈善跑活動。（視覺中國）

該網民表示原本並不肯定所遇到的是否霍啟剛一家：「總覺得這個財富級別的家庭怎麼就應該有私人飛機吧，全家出動這種怎麼會和普通人一起擠航班，所以吧大概率只是長得像的人而已。」但就對他們留下深刻印象，三個小朋友安靜地在自己的座位上玩，而霍啟剛態度亦十分友善：「在免稅店裏，碰到他帶着孩子在挑選聖誕巧克力，我終於鼓起勇氣去問他是不是霍啟剛，他微笑着說是的。我激動的不得了，告訴他我很喜歡您和您的太太，並表示寶寶在飛機上太鬧騰了，打擾了他們的休息，很抱歉。他很紳士的表示沒關係，小孩子都這樣。當時我的激動已經無以言表，但又怕打擾到他們購物，就匆匆問他能不能合照一張，他又大方的說可以，全程沒有表露出任何厭煩的情緒。」

有網民在飛機偶遇帶着三個小朋友搭長途機的霍啟剛。（網上截圖）

大讚霍啟剛一家低調又有教養。（網上截圖）

最後該網民還大讚霍啟剛一家低調又有教養：「之前會偶爾刷到他們一家如何低調，自己親身遇到以後發現有的名人私下真的和普通人無異，十分接地氣，同樣又十分和藹，有教養。為他們一家瘋狂點贊。」相中所見，一身黑色打扮的霍啟剛笑容滿面，十分親切，網民亦紛紛留言大讚，雖然今次郭晶晶未有同行，但就有網民估計郭晶晶應該一早已飛到當地，因國際泳聯的總部在瑞士洛桑，推測她正在當地開年底會議，待完成工作後就會同老公及仔女會合。

今年8月郭晶晶一家五口從英國返港，他們總共帶了7個行李箱，再每人孭着一個背囊，雖然行李又多又重，但他們全程都親力親為，身邊沒有其他人隨行。（影片截圖）

有網民估計郭晶晶應該一早已飛到當地，因國際泳聯的總部在瑞士洛桑，推測她正在當地開年底會議，待完成工作後就會同老公及仔女會合。（微博@郭晶晶）