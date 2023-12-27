陳凱琳開聖誕P獨欠沈卓盈 鄭嘉穎低調現身「鐵馬家族」一個都無份
撰文：崔力生
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前港姐冠軍陳凱琳向來重視儀式感，每逢節日定必大搞Party，日前聖誕節當然也不例外，她邀請了父母及一班好友共20多人到其豪宅慶祝，場面相當熱鬧又墟冚。然而，今次的主角卻落在陳凱琳和鄭家穎的細仔Carlos上，為了讓Carlos有個難忘的第一次聖誕，作為媽媽的陳凱琳把屋企悉心佈置一番，其中一張相中的5個聖誕襪，由鄭嘉穎、陳凱琳、大仔Rafael、二仔Yannick及細仔Carlos的英文名首個英文字母組成，非常有心思。而Carlos也盡得父母的優良基因，五官標緻、長長的眼睫毛，加上微攣的頭髮，非常靚仔。不少網民都大讚他是：「Handsome Boy」。
另外也有網民發現今次派對上「少婦聯盟」再次三缺一，龔嘉欣和譚凱琪一家三口都獲邀出席，唯獨不見盛傳與幾位姊妹反目的沈卓盈，沈卓盈近幾年已甚少出席她們的聚會，對上一次齊人合體已經是三年前，因而引起不和傳聞，但陳凱琳早前出活動時，曾解釋大家純粹各有各忙，並非不和。
至於自稱喜歡安靜的鄭嘉穎全程都非常低調，只是在大合照時才現身，但他都只是抱著細仔Carlos站在後排一角，而其「鐵馬家族」成員更是一個都無份出席今次派對，只有其老死黃智賢有份參與。鄭嘉穎近年常缺席「鐵馬家族」活動，連早前馬國明結婚也沒有出席，其一番「浪費時間」言論更引起連番風波。雖然馬國明多次強調與鄭嘉穎沒有不和，只是大家忙而未能夾到時間，鄭嘉穎也為馬國明帶來煩惱而抱歉，但從最近來種種跡象看來，大家的關係似乎已越行越遠。