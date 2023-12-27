陳凱琳開聖誕P獨欠沈卓盈 鄭嘉穎低調現身「鐵馬家族」一個都無份

前港姐冠軍陳凱琳向來重視儀式感，每逢節日定必大搞Party，日前聖誕節當然也不例外，她邀請了父母及一班好友共20多人到其豪宅慶祝，場面相當熱鬧又墟冚。然而，今次的主角卻落在陳凱琳和鄭家穎的細仔Carlos上，為了讓Carlos有個難忘的第一次聖誕，作為媽媽的陳凱琳把屋企悉心佈置一番，其中一張相中的5個聖誕襪，由鄭嘉穎、陳凱琳、大仔Rafael、二仔Yannick及細仔Carlos的英文名首個英文字母組成，非常有心思。而Carlos也盡得父母的優良基因，五官標緻、長長的眼睫毛，加上微攣的頭髮，非常靚仔。不少網民都大讚他是：「Handsome Boy」。

陳凱琳日前在其豪宅舉行聖誕派對。（IG@ghlchan）

大曬細仔靚仔樣。（IG@ghlchan）

五官標緻。（IG@ghlchan）

陳凱琳悉心佈置。（IG@ghlchan）

另外也有網民發現今次派對上「少婦聯盟」再次三缺一，龔嘉欣和譚凱琪一家三口都獲邀出席，唯獨不見盛傳與幾位姊妹反目的沈卓盈，沈卓盈近幾年已甚少出席她們的聚會，對上一次齊人合體已經是三年前，因而引起不和傳聞，但陳凱琳早前出活動時，曾解釋大家純粹各有各忙，並非不和。

「少婦聯盟」再次三缺一，獨欠盛傳不和的沈卓盈。（IG@ghlchan）

昔日「少婦聯盟」成員生日，陳凱琳（Grace）、龔嘉欣（Katy）、譚凱琪（Zoie）同沈卓盈（Jess）總會大搞派對。（資料圖片）

少婦聯盟以前感情勁好，但沈卓盈近年已甚少出席其餘三人的聚會，引起不和揣測。（IG圖片）

至於自稱喜歡安靜的鄭嘉穎全程都非常低調，只是在大合照時才現身，但他都只是抱著細仔Carlos站在後排一角，而其「鐵馬家族」成員更是一個都無份出席今次派對，只有其老死黃智賢有份參與。鄭嘉穎近年常缺席「鐵馬家族」活動，連早前馬國明結婚也沒有出席，其一番「浪費時間」言論更引起連番風波。雖然馬國明多次強調與鄭嘉穎沒有不和，只是大家忙而未能夾到時間，鄭嘉穎也為馬國明帶來煩惱而抱歉，但從最近來種種跡象看來，大家的關係似乎已越行越遠。

鄭嘉穎非常低調。（IG@ghlchan）

之前鄭嘉穎和陳凱琳結婚，「鐵馬家族」眾成員都有出席。（IG圖片）

到早前馬國明結婚，鄭嘉穎則未有出席，其一番「浪費時間」言論更引起風波。（IG圖片）