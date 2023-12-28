莊文強爆TVB出身巨星級男藝人有一特質　永遠都會做呢件事

香港電影圈很多巨星都出身自TVB，導演兼編劇莊文強最近接受文雋的Youtube頻道《文雋講呢啲講嗰啲》訪問時，說原來從TVB出來的巨星都有一個特質，是內地演員沒有的。

文雋分享之前馮小剛告訴過他的事說：「拍電影《讓子彈飛》時，幾位演員不會在現場打招呼，大家都在自己的化妝車上，到拍攝時才三個大明星（姜文、葛優、周潤發）出來對戲，真的是大明星的派頭。」莊文強說：「 依家個個都係。」

《讓子彈飛》的三位男主角，薑文，周潤發和葛優都是巨星級。（熒幕截圖）

文雋就問莊文強：「香港最大的明星叫周潤發，他和郭富城拍《無雙》時，他們有無密密傾的？」莊文強說：「因為發哥是在TVB的體系出來，TVB的體系有一樣嘢好好的。例如，我係導演我喺度睇緊mon拍緊戲的時侯，我要劉德華，我擰過後面就有劉德華喺度；我要梁朝偉，梁朝偉喺度；我要周潤發，周潤發喺度；我要劉青雲，劉青雲喺度。」

《無雙》由兩位影帝郭富城和周潤發主演。（劇照）

文雋：「他們不會在化妝車上？」莊文強說：「不是他們大方，而是他們的是街頭智慧，我問過佢哋，『你上車唞吓啦，你做乜咁辛苦喺現場？』我問過幾個都係同一答案，佢話：『我點知你搞乜架？一陣你改嘢，我咪有事？』這些完全是街頭智慧，但呢個就係專業守則和水平。」

莊文強續說：「同埋佢哋有一樣嘢你留意吓，我和他們合作得多，他們是好鍾意畀台詞人的，佢哋係會一嘢推開個副導演，『死開喇你』。拍另一個演員大頭時（拍不到這些巨星演員），佢哋全部都要親身畀（講）對白。我問過點解？佢哋話『佢好睇我先會好睇，佢唔好睇點剪都唔好睇。』其實係好現實，我唔係為佢哋講好說話，但呢個就係專業。」

莊文強說香港演員就是有他們一套的專業，是內地演員所沒有的。（熒幕截圖）

文雋說：「 這十幾年來內地影視蓬勃，那些新的『小鮮肉』，台詞不會記，因為有配音，更加不會在講唔該你畀台詞我。」莊文強說他未遇過這些情況，文雋說因為莊文強一宜＼直拍的都是有大團隊的大製作自然不會遇到這些情況，但他說聽過導演被演員欺負的事，說：「如果有些導演不夠power就會被欺負。我不是講陳道明壞話，因為我合作過一個導演俞鍾，他最早拍的電視劇《寇老西兒》有陳道明、葛優。陳道明去到現場話，你（導演）1、3、5、7、9場戲跳哂我，因為我跟住要去打麻雀。俞鍾同我講如果導演不夠勁就會被人欺負。在你手上就唔會喇。」