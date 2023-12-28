元祖網紅Chiara Ferragni人設崩壞　做慈善被踢爆冇捐錢惹公憤

元祖級網紅Chiara Ferragni在Instagram坐擁3,000萬粉絲，同時在時尚界擁有極高人氣。去年底她與意大利糕點品牌Balocco以「慈善」名義合作，再度推出紅極一時的特別版粉紅聖誕蛋糕「Pandoro Pink Christmas」，不過Chiara Ferragni竟然被踢爆冇捐錢。

Chiara Ferragni被踢爆冇捐錢。（IG圖片）

當時 Chiara Ferragni 在帖文中暗示，只要網民購買「Pandoro Pink Christmas」就可以為捐款作出貢獻，但最後卻沒有兌現承諾。本月15日有意大利反壟斷機構Antitrust Authority對Chiara Ferragni的公司處罰107萬歐元（約117萬美元），監管機構更表示，Chiara Ferragni 與 Balocco 早已在相關活動中獲取了超過100萬歐元，但Chiara Ferragni沒有向意大利Regina Margherita醫院進行任何捐款。

Chiara Ferragni喜歡在IG炫富曬手袋。（IG圖片）

就連意大利總理都公開譴責。（IG圖片）

事件被爆出後，意大利總理Giorgia Meloni 對Chiara Ferragni公開譴責：「真正值得追隨的人，不是那些透過穿衣服、展示包包賺大錢的 Influencer，甚至是那些推銷昂貴蛋糕、讓人誤以為他們是慈善家的人！」Chiara Ferragni其後在Instagram上公開道歉，並表示會向醫院進行捐款，更在帖文中請求外界原諒，但由於人設大崩壞，有不少網民都批評指責她。

（IG圖片）