周海媚死因曝光母親發聲明正視聽　一件事證明好有愛心

周海媚本月11日離世，終年57歲。早前對周海媚的死因有很多傳言，今日其家屬終於發聲明正視聽，內地傳媒指，周海媚全部財產及房產會由母親繼承。而根據監視器錄影和法醫部門鑑定，判定周海媚是突發心臟病猝死，很平靜，很安詳，沒有痛苦，亦指希望大家不要再討論猜測死因，請大家多給點尊重。

周海媚是突發心臟病猝死。（周海媚工作室）

此外，周海媚家人不會成立周海媚慈善基金會，也不會授權任何的機構和個人，希望不要有人受騙，周母依舊會用周海媚的名義繼續周海媚曾經長期支持的公益項目。周母亦會把周海媚的骨灰帶回香港，現在正在找合適的墓地，後續不再透露任何墓地相關事宜。

周母依舊會用周海媚的名義繼續周海媚曾經長期支持的公益項目。（網上圖片）

關於周海媚的貓貓狗狗，聲明表示若帶回香港在海關檢疫等流程需要進行 10 個月，怕狗狗貓貓受不了。 家裡面媽媽的年紀也大了，然後姊姊弟弟家裡也沒有那麼大，實在是沒有條件可以養這些動物。 所以在北京給這些動物找了人來領養，是一位海媚的好朋友，也是一個很愛惜小動物的人。 然後家屬也會跟領養人商量是否可以透露是他幫忙領養了，但是肯定要等一段時間。

周海媚很疼錫愛犬六六。（微博@周海媚工作室）

聲明最後提到，周海媚是個熱愛祖國，熱愛生活，熱心公益，堅強樂觀，開朗的人。 希望把周海媚在銀幕上的美好留給大家，大家在心裡記著她，不要再來家門口騷擾，還在家裡的狗狗因一些人對周海媚故居的拍攝直播騷擾行為，已出現日夜不停嚎叫 的焦慮症症狀。 所以希望大家尊重一下周海媚，也尊重一下周海媚的家人。