容祖兒接受魯豫訪問談生育計劃 講感情事被粉絲讚是女王

容祖兒自從2018 年和拍拖5 年的劉浩龍分手後，就沒有再公開戀情，今年43歲的她日前接受內地主持人魯豫訪問時說：「我會非常的不介意說，我現在還沒有結婚。」她說現時事業是她的第一位。很多粉絲聽到她這樣說，都紛紛留言讚她。

容祖兒接受內地主持人魯豫訪問。（微博截圖）

工作永遠是第一位

容祖兒在魯豫主持的《魯豫有約一日行》中說：「我會非常的不介意說，我現在還沒有結婚，（魯豫：「so，那又怎樣又怎樣呢？」）我就是不想放棄工作，因為我覺得工作對我來說，永遠是在第一位。」曾有過兩段婚姻，現在號稱單身，在昨日被爆出和小她19 歲的歌手阿雲嘎同居的魯豫說：「這種狀態在如今這個時代大家是會欣賞這樣的女孩兒的，就所謂大女主，我不僅掌控我的生活，我還能夠兼顧到四周，然後氣場又很大，很獨立，自信其實很好。」

容祖兒說工作對她而言永遠是第一位。（微博截圖）

想有自己的生命延續

容祖兒說自己是在這七、八年，才真正了解自己價值，而她媽媽也會給她一些想法說：「如果你能夠有一個自己的生命延續的話，那不很好嗎？」於是魯豫就問她對有「生命延續」，（熒光幕打出說「容祖兒談生育計劃，坦言不排斥也不強求」）即自己的小孩子是否已經有計劃？容祖兒說：「有，但不一定要實現。真的，因為這個是很重大的一個決定，但我會覺得我還是會希望有這一天。」這個決定應該不是短期內實現。

容祖兒也想有自己的「生命延續」，但不一定要是現在就有。（微博截圖）

自稱心如止水

容祖兒說：「但是現在如果此時此刻這個孩子是我的，我怎麼去撫養他？我怎麼去給他一個價值觀是屬於容祖兒的。」祖兒說她媽媽也有跟她談過，說：「我媽媽有一次真的坐在我的床邊，眼淚都快流下來了，她說『你長大了，你要選擇一些適合你的人，這是你要學會找一個愛你的人』，然後我就說『媽，其實放輕鬆吧，上天很公平，就像你工作事業上面很順利，那其他方面可能沒有那麼的美滿，很正常』但我就覺得沒有這個心，反正就是會心如止水了，真的。」

容祖兒和她媽媽感情很好，所以當然也有和媽媽談過自己的感情事。（容祖兒IG）

事業比感情可靠

魯豫說現在粉絲都喜歡偶像單身，「現在的歌迷，不光是你的歌迷，幾乎所有的可能是女演員或者女歌手的粉絲啊，歌迷他們聽到自己的偶像說『啊，現在單身了』，姐姐太好了，姐姐搞事業，大家明白情感，他卻需要兩個人，你有很多是不確定的，但事業其實只要你給到全部，大家會覺得既然那些不可靠，那不如投入可靠的事業吧。」

魯豫說現在紛絲都喜歡專心事業的偶像。（容祖兒IG）

粉絲讚是新時代女王

魯豫果然沒有說錯，很多容祖兒的粉絲知道她說事業第一後，都在網上留言讚她「容祖兒就是『新時代大女主』；獨立自信，氣場強大！」、「很喜歡容祖兒的自信大方」、「這就是大女主！真的很厲害」、「她活得很通透，很清醒真的」、「很厲害，喜歡這樣清醒獨立的容祖兒」。