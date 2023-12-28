李幸倪原來係小富婆幾層樓揸手　曾遇控制狂男友：男人望又係我錯

Gin Lee李幸倪近日接受訪問時，首次大談自己的感情世界，除了曾經遇過劈腿賤男、又有控制狂男友，更考慮過跟fans拍拖，又自爆原來手揸多個物業，在節目中呈現她最真實的一面。



節目走訪多個地區，包括迪士尼、北角等，全都是跟Gin Lee李幸倪有關。

節目走訪多個地區，包括迪士尼、北角等，全都是跟Gin有關：「所有嘅主題公園我都啱，北角就係我一嚟香港住嘅地方。」Gin表示全家都十分支持她入行，更謂家人覺得她不做歌手是浪費了她的才華，家姐更放棄馬來西亞的東西，到香港陪她工作，「係唔簡單，我都好appriciate佢嘅勇氣。」主持直言坊間很多人覺得Gin悶，但接觸過後發現她經常講爛gag，而且亦覺得她跟其他藝人不同，不像他們那樣享受生活，如買名車住豪宅，Gin表示其實自己也會買奢侈品。

Gin Lee李幸倪表示其實自己也會買奢侈品

Gin Lee李幸倪原來係小富婆有幾層樓喺手。

「我都會買我鍾意嘅手袋，但我未必會show畀大家睇。但係我有做適當嘅投資，我唔鍾意炫富，哈哈，我唔係好有錢，但係我覺得冇需要，你關心嘅人、你錫嘅人，你對佢好，我覺得已經足夠，我唔需要俾其他人睇我有幾好。」問到買過最豪、最貴的東西，Gin坦言：「買樓、買車最貴，喺馬來西亞有好多層樓，哈哈，唔通又話你知咩，哈哈。下一個目標就要喺香港買樓啦。」

Gin Lee李幸倪下個目標係喺香港買樓

談到感情事，Gin表示讀大學才初戀，戀愛次數五隻手指數得晒， 在寥寥可數的戀情中，她就遇上劈腿賤男及控制狂男友：「發現個女仔post咗佢哋嘅合照，我先知道『啊！原來你有咗第二個。』我有同佢坐低傾，佢怪責我先，佢覺得我鍾意咗第二個，佢就慢慢fade out同第二個一齊，佢嘅意思係人哋都追你囉，覺得我變心，但我我冇。」Gin坦言想繼續為這段感情努力，但對方拒絕：「傷心㗎都。我揀男仔係差啲，我朋友成日話我『你啲眼光真係麻麻哋。』」除了劈腿賤男，又遇過控制狂男友：「着得性感少少又唔得，喺台上面唱歌，有第二啲男人望住我又唔得，又係我錯，又要控制我唔可以做歌手，『要做歌手就做教會歌手！』類似呢啲，個價值觀係完全唔同。」這次經歷後，令Gin成長了很多，亦認清自己適合哪䫶型的男生。

Gin Lee李幸倪曾遇上劈腿賤男及控制狂男友

好奇問到有否試過跟fans拍拖，Gin突然猶豫片刻，才答：「曾經有諗過，最尾冇。」原來曾經有位fans向她展開追求：「我好insecure，成日會諗到最worst嘅狀況，佢會唔會爆我啲秘密？佢會唔會點……哈哈，會驚呢啲。」所以她每次拍拖的對象都是要認識一段長時間的人：「要係由朋友開始，我唔可以一見鍾情跟住就一齊，要兩年以上，哈哈。」

Gin Lee李幸倪曾經有諗過與fans拍拖

談到從舊東家到今年簽約新公司，Gin自言當中經歷了一段迷惘、不知所措的時間，更曾有放棄的念頭：「我過去都唔係懶吖，點解我已經好認真對待每一樣嘢、每一個環節，做緊嘅嘢同我想做嘅嘢、或者我期望嘅結果係有啲出入。失望到一個階段，會覺得『唉，定係算呀』、『定係我做唔到呀』、『可能我唔得啊』，會有呢種質疑。要係放棄吖？可能我仲可以做到啲嘢呢？喺呢個十字路口徘徊嘅時候，最終我就揀咗再試多次啦！最後一擊㗎啦，咁如果都真係唔係我想像中嗰樣嘢嘅話，可能我真係唔適合。」節目尾聲釋出下集預告，Gin談到初到港的屋住環境及生活，說到面對父母的愧疚更眼濕濕。