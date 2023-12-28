游嘉欣鄰家女孩變火辣Double May　前凸後翹加斜孭袋效果震撼

TVB上位小花游嘉欣一向走甜美鄰家女孩路線，近日一輯新相竟突然「墊」鬥格十足，孭斜孭袋凸顯出前凸後翹的好身材，令人驚艷。



游嘉欣一向走鄰家女孩路線。（IG：@kayan_yau）

由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持的最新一輯《肥媽李鼎打大佬》新一年回歸，「00後問題少女」游游繼續打爛沙盤問到篤，每集開首都會上演小趣劇大放笑彈，並會一人分飾六角，包括游游本人、惡死包租婆、橙髮男仔頭、冬菇頭林亞珍、金髮Rock妹以及身材勁爆的Double May，可愛度十足的游游還會在小劇場大晒Cute爆表情包，值得期待！

新節目中游嘉欣勁多新造型。

新節目中游嘉欣勁多新造型。

新節目中游嘉欣勁多新造型。

游嘉欣橙髮男仔頭，又幾英俊喎！

眾多角色中最吸睛的造型非「墊」鬥格十足的Double May莫屬，游游受訪時害羞指花了不少時間「升Cup」：「入面攝咗好多綿花整到有一定嘅厚度，再加埋個斜孭袋，咁先做到製作組想要嘅『山峰』效果，其實突然間身材變得咁唔同，都真係有啲尷尬嘅，感覺好唔係自己咁，不過作為飾演Double May嘅演員，我會抱住專業嘅態度去完成呢個小劇場。」講到一人分飾六角最大難度，游游坦言被配音考起：「因為幾個角色變化都好大，每個角色嘅年齡層都唔同，配音嗰時真係絞盡腦汁，又要Chok聲又要扮男仔聲，雖然好難，但都覺得好有趣。我自己最鍾意Rock妹個角色，因為自己聽番個配音都覺得唔錯。」

游嘉欣呢個Double May造型，「墊」鬥格十足。

游嘉欣呢個造型加斜孭袋真係不得了。

游游呢個Double May造型，「墊」鬥格十足，佢話身材突然變到咁好，自己都有啲尷尬！