經典短髮女神激罕露面曬新髮型判若兩人　素顏自拍照幾乎認唔出

由黃百嗚於80至90年代一手發掘的影壇女子團體開心少女組，成員中有不少女神級別的靚女，當年風靡萬千少男，她們清純甜美的樣子至今依然令人印象難忘，其中一位便是袁潔瑩。現年54歲的袁潔瑩剛出道就憑藉電影「開心鬼」系列爆紅，當時她的美貌可以說是娛樂圈罕見的，擁有逆天顏值的她留着短髮造型，那種獨特的氣質更是無人能及。她又多以反叛少女形象出現於銀幕，深受青少年喜愛，當年還盛傳千億富豪都被她迷倒。袁潔瑩於2004年後已逐漸減少幕前演出，近年更是鮮有公開露面。

袁潔瑩15歲時由黃百鳴發掘入行，第一代「開心少女組」成員，90至2000年代在影、視兩邊都十分活躍，在TVB更多次擔任劇集女主角，2000年代中期開始淡出幕前，生活低調。

，袁潔瑩昔日在演藝圈中是數一數二的女神。（VCG）

雖然袁潔瑩早已淡出娛樂圈，但依然有不少粉絲和網民關心她的動向。神隱多年的袁潔瑩於今年7月20日正式進駐抖音發布短片分享近況，令一眾網民十分驚喜，不過她多是分享美食，鮮有露面。早前她就激罕公開了她的自拍照，相中的她換了一個新髮型，及肩的長髮set了一個復古的造型，與以往的經典短髮形象截然不同，增添了幾分成熟女人味。

袁潔瑩90年代拍攝多部電影及電視劇，與同為女神的黎姿曾經合作。（微博圖片）

近日她又曬出一張大頭素顏自拍照，並留言寫道：「天氣真的很寒冷」。相中的她穿上厚厚的衣服並戴上毛毛帽子，十分保重身體。她看來氣息相當不錯，膚質狀態也好好。不過就有網民表示認不出她來：「怎麼跟我記憶中的女神不一樣了。」但亦有不少網民大讚她依然好靚。而她出post兩日後就關閉了此帖的留言功能。

袁潔瑩進駐了抖音。(抖音)

近年袁潔瑩頻頻因過瘦而令人擔憂，她亦承認曾患有厭食症，以及焦慮和人群恐懼症，幸已經康復，體重亦回復到正常超過100磅。她曾自爆零收入，但未心急復出。沒有再參與幕前演出的她，行事作風變得相當低調，即使她開了社交帳號，也甚少會露面，予人一種神秘的感覺。

袁潔瑩亦算是第一代的豐胸代言人。（網上圖片）

點擊睇袁潔瑩抖音的自拍照以及她的近照：

+ 3

點撃下圖睇全盛時期：

+ 30