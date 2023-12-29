星夢小生憑《新聞女王》人氣急升　現身深圳超市獲讚真人高大靚仔

TVB台慶劇《新聞女王》收視口碑雙豐收，更令劇中一眾演員人氣急升，當中飾演「攝影師PM」的吳業坤（坤哥），早前與馬國明、胡鴻鈞、孔德賢、鄭衍峰、丁子朗及黃庭鋒，一行7人到茂名及佛山登台，吸引大批粉絲到場支持。日前坤哥現身深圳一間超市，不少網民都捕獲他的身影，紛紛上載影片，更大讚坤哥真人靚仔過上鏡！

《新聞女王》收視口碑雙豐收！（IG@kwangorrrrrr）

吳業坤（坤哥）在劇中飾演「攝影師PM」。（IG@kwangorrrrrr）

片中所見，坤哥在超市揀了不少貨，包括牛扒、生蠔、即食燕窩、飲料等等，裝滿了購物車，不少人都認出他就是《新聞女王》中的攝影師PM，紛紛舉起電話狂影，而坤哥亦任影唔嬲，更對着鏡頭大方打招呼，有網民寫道：「我好激動啊！前不久才追完《新聞女王》超磕劉艷（王敏奕飾）和攝影師的！今天就遇到真人了，太幸運了。本人真的又高又瘦，好帥啊完全不敢直視。」激讚坤哥靚仔！

掃咗唔少貨。（影片截圖）

任影唔嬲。（影片截圖）

好配合。（影片截圖）

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坤哥當年參加《超級巨聲2》獲得第五名後出道，憑一首《原來她不夠愛我》黑馬跑出，曾連續兩年獲得「叱吒樂壇我最喜愛的男歌手」，一直是大眾心中的實力唱將。除了發展歌唱事業之外，坤哥亦有參與劇集演出，近期在《香港人在北京》及《新聞女王》中的表現都大獲好評！

坤哥有份參演《香港人在北京》。（IG@kwangorrrrrr）