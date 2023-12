「胡說八道會」成員胡杏兒、李施嬅、黃智雯、姚子羚、胡定欣近日在美國舉行《胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會》,吸引大批粉絲到場支持,人氣強勁!而胡杏兒老公李乘德(Philip)亦做「跟得老公」,帶埋囝囝陪老婆出埠開騷。適逢胡杏兒同李乘德結婚8周年,李乘德在IG Post出婚照,並寫道:「Oops sorry forgot to say - belated Happy 8th Anniversary Mrs Lee 😅Don’t kill me. (哎呀,抱歉忘了說 - 遲來的8周年快樂,李太太。)」

美國開騷。(IG@myoliemyolie)

結婚8周年!(IG@hakkaphil)

此外,李乘德還分享了一系列在當地遊玩的照片,李乘德帶囝囝與自己在當地的好友及其小朋友聚會,相中所見,一班小朋友相處融洽,玩得十分開心!

玩得開心!(IG@hakkaphil)

小朋友都開心。(IG@hakkaphil)