郭晶晶一家瑞士滑雪被捕獲　霍啟剛一人抱三塊雪板爸爸力爆棚

霍啟剛早前帶着仔女由北京飛往瑞士日內瓦，有網民在飛機偶遇他們一家，更在社交平台發文大讚低調又有教養，三個小朋友全程都表現乖巧，沒有大聲喧嘩，但當時未見郭晶晶同行。日前有網民在瑞士滑雪勝地策馬特偶遇霍啟剛同郭晶晶一家，並大讚：「好低調的一家人。」

有網民在飛機偶遇帶着三個小朋友搭長途機的霍啟剛。（網上截圖）

該網民透露是在聖誕節時遇到他們一家：「Zermatt滑雪偶遇霍啟剛郭晶晶一家。聖誕節帶娃去采爾馬特滑雪，24號那天在小鎮上無意中看到了霍震霆、郭晶晶、霍啟剛帶着兩娃一起溜達。25號在纜車的地方又遇到了霍啟剛一個人抱着三份雪板，郭晶晶抱着自己的板，好低調的一家人。」

有網民在瑞士滑雪勝地策馬特偶遇霍啟剛同郭晶晶一家。（小紅書圖片）

手抱不少滑雪裝備。（小紅書圖片）

相中所見，身穿灰色褸襯藍色褲的郭晶晶，手抱不少滑雪裝備，紮着孖辮的她少女味十足，而郭晶晶囡囡就乖巧地跟在媽媽身邊，身穿粉紅色滑雪服的她相當可愛。在另一張相中，霍啟剛同樣一身滑雪服，一人抱着三塊雪板，爸爸力十足！雖然郭晶晶同霍啟剛家財萬貫，但生活一向低調節儉，每次出行都沒有架子，任何事都親力親為，為三個小朋友樹立好榜樣，網民亦留言大讚：「感覺兩口子本性就是這樣也不是裝出來的」、「對的，一次兩次是偶然，每次偶遇看起來都是很低調普通的一家子。」

親力親為。（小紅書圖片）