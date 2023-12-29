J2主持文頌男患癌自爆再度入院　好友披露最新病況落力籌醫藥費

J2節目《不正常愛情研究所》的主持文頌男（Koba）患上了罕見癌症—尤文氏肉瘤（Ewing's Sarcoma），至今已經停工兩個月。Koba較早前自揭盆骨患癌壓住神經情況嚴重，為此接受化療而致狂甩頭髮，最後決定剃光頭。過往與他一齊經營YouTube節目頻道的藝人好友Yanice（陳栢昕）今日（29日）上載與他的合照，並且發文為Koba籌醫藥費及交代最新病況。

《不正常愛情研究所》的主持文頌男（Koba）。（資料照片）

藝人好友Yanice（陳栢昕）今日（29日）上載與他的合照，並且發文為對方籌醫藥費及交代最新病況。（IG@simone_hkofficial）

文頌男手背插管情況令人擔憂

Koba好友Yanice（陳栢昕）在IG 上寫：「佢（Koba）幾個月前確診自己有癌症，有一個大約6x6x4cm 大嘅惡性腫瘤喺椎間近盤（盆）骨附近嘅位置。 由於腫瘤壓住神經線，所以佢行動不便同週不時會出現劇痛，並已停工兩個多月了。佢最近開始咗化療，希望佢可以盡快康復返嚟拍多啲片畀大家睇。 無論之後嘅日子有幾艱辛，閃芒仝人都會永遠支持你 。」照片中可見Koba身處在醫院，手背插針管躺在病床上面，狀態似乎十分疲倦，還可以看到入院的日期顯示是昨天（28日）的日期。Koba亦有在社交網的限時動態上寫：「要入院瞓三日，最討厭就係要住院。#好想快啲過 #住院。」貼文一出，網民及粉絲亦紛紛留言送上打氣說話，希望他能夠盡快康復！

入院的日期顯示是昨天（28日）的日期。（IG@koba_mcn）