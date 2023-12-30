Skylight天色頭場｜王菀之講明冇檔期加場　謝君豪騷後雙眼通紅

由王菀之、謝君豪、梁仲恆一起主演之舞台劇《Skylight天色》，前日（28日）正式於演藝學院正式演出，全院滿座，黃子華、莫文蔚、張敬軒、謝安琪、張繼聰、方力申等好友送上花藍生果為他們打氣支持，毛舜筠與Edan(呂爵安)則首場即一起來欣賞，事後毛姐大讚此劇，與觀眾同以「BRAVO！」來形容三人演出。

王菀之、謝君豪、梁仲恆一起主演之舞台劇《Skylight天色》前日（28日）正式於演藝學院正式演出。（資料照片）

劇帝謝君豪加上獲多次提名劇后的Ivana(王菀之)，於《Skylight天色》中的忘年戀，以一場感人而挑戰傳統觀念的對話，矛盾又瘋狂的情感交流，深入探討了忘年戀、社會階級、個人價值觀所令愛情產生的鴻溝，又帶出個人成長等的話題。兩人昨晚於舞台上不停爆發的火花，讓全院觀眾笑聲、掌聲不斷，來到感情最深之爭拗，兩人更是歇斯底里淚眼連連，令觀眾也跟著屏息緊張，梁仲恆所演釋之反叛的兒子，角色亦鮮明活現，完場謝幕時全場觀眾不單掌聲不斷，還不少觀眾向他們致最大的回禮，高呼「Bravo！」

劇帝謝君豪加上獲多次提名劇后的Ivana(王菀之)，於《Skylight天色》中的忘年戀。（資料照片）

《Skylight天色》這個於國際壇多次獲得大獎的話劇，本土舞台劇界不少認為這部劇是難度超高，台詞多，感情複雜交錯，對演員來說，不單難演、要取得觀眾之認同極之不容易，而昨晚三位演員，面對這劇界高難度挑戰，卻在觀眾心中，考出超高分，可以用技驚四座形容。

是次Ivana(王菀之)一人身兼四角，投資人、監制、女主角及劇本翻譯，演出過後，她坦言情緒好複雜：「經過呢幾個月來不斷排練，好多嘢要學習，要迫令自己瞬間成長，終於今日見觀眾，對我嚟講係一個好大嘅釋放，之前迫住好多壓力，終於可以一次過爆晒出嚟囉，最開心係聽到觀眾反應，佢地不停嘅笑聲掌聲，亦令我呢個負責翻繹劇本嘅編劇好有滿足感，希望之後入場嘅觀眾都鐘意，我哋又一路good show啦。(毛姐讚你做得好喎)係呀，哈哈...佢客氣...但係超級偶像讚我，每一句說話都溶晒入我個心囉，令我信心又再多咗，好多謝佢。」

是次Ivana(王菀之)一人身兼四角。（資料照片）

謝君豪演出過後，明顯雙眼通紅，他笑言：「梗係啦，我真係激動到喊晒㗎喎！由八月斷斷續續排到今日，其實依家係另一個階段嘅開始，好多嘢因為觀眾反應，我都變得好新鮮，所以今晚我返屋企除左可以好好訓之外，亦要時間比自己沉澱一下，組織一下觀眾嘅反應，為之後演出作出調整。(Edan話專登嚟跟你學嘢喎)佢不嬲鐘意睇舞台劇，我以前有做其他我都會叫佢嚟睇。」問到謝君豪，今次係咪一個高難度挑戰？他笑言：「都算係㗎！不單止對白係我從演以來最多，又因為角色係住係英國，連講嘢嘅方式，同我地本土都好唔同，英國人講嘢好婉轉嘛，我都要用好多時間消化每一句說話。」問到謝君豪，對ivana及梁仲恆的評價：「佢兩個真係好好！我真心覺得我哋三個係最好嘅！我哋係 team work嘛，唔覺得最好，點一齊上台！哈哈。」

謝君豪演出過後，明顯雙眼通紅。（資料照片）

於劇中，Ivana(王菀之)有一幕打扮係非常少布咁衝出來應謝君豪門，問到老公Eric知唔知佢著得咁少㗎？Ivana(王菀之)笑道，「唔講咁多啦，劇透呀！老公剩係話你唔好冷親。哈哈。」而謝君豪就傍邊笑言：「哎也！我就睇唔到啦，我係門外面，我唔知佢幾少布添！哈哈。」這次舞台劇，一共演出14場，14 場爆滿，不少觀眾買不到飛，問到Ivana(王菀之)會不會加場？Ivana(王菀之)笑言：「冇檔期啦。希望入場嘅觀眾都鍾意我哋呢個作品，之後係咪再重演，先做好呢14場再計劃啦。」

這次舞台劇一共演出14場，14 場爆滿，不少觀眾買不到飛。（資料照片）