梁小龍親揭與周星馳不和因由　三個原因不再合作：佢永遠要醜化人

早前資深武打演員梁小龍在抖音說，當年星爺「三顧草廬」找他演出《功夫》，片面酬很低。後來梁小龍接受前香港電視製作人楊紹雄訪問時，就公開片酬有多少，更列出三個原因，以後都不會再和周星馳合作。

梁小龍接受前香港電視製作人楊紹雄訪問。（Youtube截圖）

第一次就拒絕周星馳

梁小龍說他在多年前已轉型從商，沒有想過再拍電影，有一日周星馳打電話給他說：「我係星仔呀，周星馳。我拍一部叫做《新精武門》裏邊有個師兄，我想你做。」梁小龍說自己已經沒有拍戲了，並坦白跟周星馳講：「老實講你畀得幾得錢，畀得錢少我又唔願意做，我都做緊生意咯。多你又唔會畀我，唔好搵我啦。」周星馳說會找王晶和梁小龍傾，但最後都不了了之。

周星馳拍《新精武門》時已找過梁小龍。（節目截圖）

二人首次見面

到2003年左右周星馳又找梁小龍到他寫字樓傾電影，他說周星馳竟然問他會不會用劍、用棍和問他：「你係咪真係好打得㗎？」梁小龍就說：「如果我知道我唔打會死，嗰陣時就會犀利過李小龍10倍了，因為唔打會死啊！」之後周星馳就不停講電話，梁小龍就自行離開了。

被不停質疑

到第二日周星馳竟然又打電話給梁小龍，問他為何走了？梁小龍就說不如介紹其他演員給他，但周星馳就說要和梁小龍傾。到梁小龍去到周星馳的寫字樓，周星馳又不斷問他很多問題，梁小龍說：「我開始有啲嬲，你玩我呀？又問我呢樣嗰樣，咁我話我19歲在邵氏做武術指導啦，咁你話我識唔識啊？乜都識啦，拍戲丫嘛！」

梁小龍覺得周星馳對人很無禮貌。（Youtube截圖）

言談非常無禮貌

之後周星馳就繼續笑梁小龍說：「有個肚腩喎學邊家㗎？有個肚腩嘅豬肉榮呀？」令梁小龍覺得他非常無禮貌。後來他再問「小龍哥真係打得？」梁小龍就說：「我畀面你三秒鐘要你瞓喺度，唔畀面就一秒。」之後就一腳讓周星馳跪在地上，然後周星馳說：「我要搵你做戲做最好打嗰個。」

最喜歡醜化人

梁小龍並沒有答應周星馳會接他的戲就走了，怎知一個月後周星馳就打電話給他說：「小龍哥，你仲未嚟上海？你快啲嚟喇。」結果梁小龍就去了上海拍電影《功夫》，他說：「去到造型，結果就做了電影中的造型，（楊紹雄：個造型係你定佢諗？）佢，佢永遠都要醜化人。結果我在化妝間起碼有20日，我都唔好意思行出去。本來都唔多頭髮嘅再被佢整整，真係自己都唔好意思啊！」

梁小龍說他在《功夫》的造型，自己也接受不到。（Youtube截圖）

拍完才知片酬很低

梁小龍到上海拍周星馳的《功夫》時，他說連人工都沒有談好就開工，他問製片有多少錢，卻是一個推一個，個個都說不關他事，叫他找另一個人，最後拍完回到香港，梁小龍說：「結果畀咗50萬我！其實中間仲有好多過鐘（超時）錢，因為我哋每日拍十個鐘頭，但日日都係6點拍到12或者1點。我拍咗差唔多兩個月，日日都有我份。」

簽約成為旗下藝人

梁小龍以為和周星馳的合作就到此為止，怎知半年後周星馳竟叫田啟文去找梁小龍，說想和他簽3年約，梁小龍問田啟文有多少錢：「話有300萬，我以為一年300萬，都唔錯啊。於是他就答應啟文加入周星馳的公司，他說：「簽咗約我冇拿合約走，因為佢仲要唔知點樣整（手續）嘛？」

田啟文當年代表周星馳去找梁小龍簽約成為下藝人。（資料圖片）

抽佣百分比太高

之後所有人找梁小龍拍戲，他都叫人去找周星馳的公司：「我拍幾多戲都係我推畀佢公司，佢咁耐都未叫過我拍戲，在那一年都是人搵我，從來唔係星藝（周星馳的公司）搵我，（楊紹雄：即系冇幫你接到戲。）到日本片《軍雞》搵我，錢都話埋畀我知，結果我才知佢哋扣咗我30%佣，我又唔係新人。好彩我簽約時講咗唔開心就解約。」

合約竟然可以沒有了

之後梁小龍約田啟文拿合約出來給他看看，因為他記得最初是說公司只抽20%佣金的，怎知第一次見面田啟文說忘記帶合約，第二次就說合約不見了。梁小龍說：「做了年半，大佬，你部部戲都食我咁多，你都未關照過我。300萬？300萬係我賺返嚟畀你啊！我當時笨到不得了，合約不見了，應該畀番啲錢（佣金）我喇，啲戲唔你哋幫我接的，那年半我最拍10幾部戲。既然唔見咗份合約，我點解要畀錢（佣金）你？唉，算了，當畀你睇病喇。」

拍《軍雞》時梁小龍才知自己被抽多才佣。（Youtube截圖）

三個原因不再合作

之後有很多人找梁小龍拍戲，他都沒有答應，直至三四年前有部戲因為只需要拍12日，他打算接便問：「邊位做導演啊？周星馳，我唔簽了。」原因是：「做完都收唔足錢嘅！而且壓力又大，無劇本嘅，佢到時叫你做乜就做乜。NG親都起碼幾十個嘅，真㗎，你都唔知錯喺邊度，佢話『嗯，再嚟丫。』到七八個NG之後，佢就話『最好咁，第二個NG裏邊第三句對白嘅表情。』我想講粗口添呀，我點知我喺第幾個NG度做過乜嘢表情呀？我第一次幫佢拍《功夫》嘅時候，第一個鏡頭NG咗48次，我仲話『唔係啊，咁嚟串我。』佢話『唔係啊，小龍哥，你係NG得最少嗰個嚟。』」