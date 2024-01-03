模範夫妻被偶遇素顏生圖曝真實狀態　超甜互動惹熱議一舉動真親民

現年52歲的張智霖 （Chilam）與同齡的老婆袁詠儀 （靚靚）由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。兩人的寶貝囝囝張慕童已長大了，今年已經17歲，他們夫妻倆就有更加多二人世界的甜蜜時光，閒時除了拍拖，也會跟好友見面敘舊，總之就是有影皆雙。早前張智霖與袁詠儀就孖公仔去欣賞張學友演唱會，期間被網民認出並拍了他們的照片放到社交網上分享。

兩人多年來一直十分之恩愛。(袁詠儀微博)

該名網民表示是於去年12月29日欣賞張學友紅館演唱會時，偶遇袁詠儀與張智霖。當晚快開場的時候，袁詠儀和張智霖從她身邊走過，博主與袁詠儀對視後一眼認出了對方，表示：「戴着口罩就看到佢對眼，真係好靚。沒想到後面就跟着張智霖，他們就坐在我們後面那一排，開心到失語。」博主更大讚兩人：「靚靚好瘦！素顏都很漂亮！Chilam依舊那麽型！估計就我和老公認出他們！他們快結束的時候悄悄離場了。」

兩人不時夫妻檔出席活動。(vcg)

博主表示有跟兩人Say hi打招呼，他們都有回應，博主老公更跟張智霖擊掌了，也拍了合照和視頻。相中可見張智霖剪了新髮型和染了新髮色，不再是白髮滄桑的感覺，與之前的一頭灰白銀髮加上滿面灰白鬍鬚形象截然不同，即使戴上口罩都能看出十分靚仔有型，瞬間回春20年。博主更透露當晚看到他們夫妻倆好多互動，超甜。網民亦紛紛留言討論，又大讚兩人不止好看，還親切友善。

張智霖之前的白髮白鬚look。(網上圖片)

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