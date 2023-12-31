妳不是她劇透6-10集｜丁子朗竟是第三者　馮盈盈成富商袁文傑獵物

《妳不是她》第5 集時丁子朗負責的高級朱古力推廣被張穎康搶走，他要負責非常卒飲的涼茶運動飲料。張穎康找到人氣偶像Archie幫他宣傳朱古力，怎知Archie在第6集見過馮盈盈後整件事就變了……

第六集 黃鋒難忘馮盈盈

馮盈盈讓人氣偶像Archie錄了一段讚涼茶運動飲料好飲的片段，該段片在網上迅速發酵，丁子朗於公司收穫眾人讚譽。張頴康不忿氣，在網上為朱古力辯護，反被網民口誅筆伐，惹上公關災難……姚嘉妮不單沒追究張頴康責任，反要丁子朗以功勞去幫張頴康抵過……丁子朗對Archie願意宣傳運動飲料甚表不解，到服裝店想找馮盈盈問清楚，卻見她向男顧客袁文傑賣弄風情招生意而醋意大發。丁子朗找馬貫東、黃庭鋒喝酒訴苦並憶起往事，原來當年黃庭鋒認識馮盈盈在先，丁子朗於誤打誤撞下奪得馮盈盈芳心……

黃庭鋒比丁子朗更早認識馮盈盈。（劇照）

第七集 羅蘭和胡楓的暮年戀

丁子朗的祖母羅蘭在護老院惹麻煩被人投訴，丁子朗趕往處理，見到她不停摺紙飛機，從高處掉出……馮盈盈見丁子朗為了羅蘭之事疲於奔命，於是主動替丁子朗到護老院看顧羅蘭，遇見另一位院友胡楓對紙飛機好像很感興趣……馮盈盈從羅蘭的紙團中發現真相，原來羅蘭和胡楓暮年相戀，卻被胡楓的家人阻攔，不能相見，羅蘭無奈下以紙飛機向胡楓傳情。為幫羅蘭爭取幸褔，馮盈盈、丁子朗安排羅蘭和胡楓偷偷出外拍拖，胡楓及後更勇於向家人表達對羅蘭的心意……

胡楓的家人不同意他和羅蘭展開暮年戀。（劇照）

第八集 馬貫東家庭危機

馬貫東得知兒子俊會在幼稚園表演中擔任主角，不單出力負責表演舞台的佈景道具，還拜託馮盈盈幫忙製作演出服飾。馮盈盈見馬貫東一家樂也融融，由衷地羨慕他們……演出當天，眾人一同到來支持俊，馬貫東的太太彭慧中卻收到前男友張翟威廉的訊息，原來翟威廉出獄後向彭慧中索取金錢。彭慧中只好瞞著馬貫東私下與翟威廉協商，也無奈於俊演出期間離場……彭慧中連日來的奇怪舉動讓馬貫東起疑心，夫妻因此發生爭執，彭慧中只好坦白實情，卻不想馬貫東插手。翟威廉貪得無厭，繼續纏繞彭慧中……

翟威廉出獄後要脅彭慧中。（劇照）

第九集 丁子朗被警察拘捕

翟威廉要脅彭慧中拿出一百萬，彭慧中因憂心而神不守舍，馬貫東將一切看在眼內。為免影響俊，馬貫東、彭慧中決定將俊送到丁子朗家暫住。馮盈盈藉故與彭慧中在家中喝酒聊天，彭慧中終將藏著已久的心聲說出，原來彭慧中自覺虧欠馬貫東，不想再為他添煩……另一邊廂，馬貫東為幫助彭慧中，私下聯同丁子朗、黃庭鋒去找翟威廉談判；三人裝兇作勢，以為唬嚇到翟威廉，翟威廉反施一計，令他們被警察誤當不良分子……翟威廉強迫彭慧中到高利貸公司借錢，彭慧中於緊急關頭發難逃跑……

馬貫東找翟威廉談判。（劇照）

第十集 馮盈盈成為袁文傑獵物

馬貫東和彭慧中互相剖白，夫婦感情更勝從前。丁子朗依照姚嘉妮指示，拿著合約到柳氏投資準備簽約，剛好遇上負責人袁文傑的情人Fiona登門發難，丁子朗被波及其中……Fiona為報復袁文傑，將二人的私密照發給其妻。袁文傑與妻子早已貌合神離，在外也有不少女伴，馮盈盈更是其獵物之一。丁子朗被要求將事情解決，唯有硬著頭皮去接近Fiona，試圖說服她將照片刪掉，卻無功而回；丁子朗被馮盈盈誤會跟女生有曖昧，及後更遭Fiona知悉其意圖……