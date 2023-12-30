鬼故｜梁思浩同劇扮鬼女演員被「鬼上身」　劇組做一件事成功拯救

圈內人拍戲拍劇前總會拜神上香祈求拍攝順利，但拍攝一些靈異題材的戲時需到一些靈異熱門地拍攝，亦無可避免地，少不免地會撞到一兩單靈異事。梁思浩早年開直播時，就分享了一宗「鬼上身」的親身經歷。



若干年前，梁思浩與一個劇組去荒廢學校拍攝的時候，同劇女演員被鬼上身。（YouTube截圖 / 梁思浩 / 世界鬼故事）

若干年前，梁思浩與一個劇組去荒廢學校拍攝的時候，他表示，劇情講有一位紅衣女鬼要上他的身，所以劇組就找來了一位似是演藝學校的學生來飾演「女鬼」。他說：「日頭拍冇嘢嘅，跟住一到放宵夜，唔知點解，突然之間個女仔自己行開咗。嗱，嗰度好恐怖，唔會自己行咗去。」

若干年前，梁思浩與一個劇組去荒廢學校拍攝的時候，同劇女演員被鬼上身。（YouTube截圖 / 梁思浩 / 世界鬼故事）

梁思浩續說，因為這個女仔穿着一件十分當眼的紅色衫，所以當她走上一樓時就發現了她。他表示，當時眾人都覺得她可能只是走上一樓傾電話，不過梁思浩就發覺她開始有異樣。他說：「佢企喺嗰度之後呢，吊高隻腳，跟住喺度（同空氣講嘢）。我哋遠望就覺得佢可能有事，跟住我哋製片仲話：『或者人哋同男朋友講緊電話呢。』」

做錯一件事就出事。（YouTube截圖 / 梁思浩 / 世界鬼故事）

隨後，梁思浩堅持表示要派兩個男人上去查看，還千叮萬囑着上去的劇組不要「嚇」到她。梁思浩說：「你哋要慢慢望，如果真係發覺佢唔係講緊電話，佢有異常。你哋行埋去真係要按實佢肩膀，要左右兩面。因為佢會發力跳落去，咁就好大獲啦。」後來兩個劇組去查看發現這個女仔真的不是在傾電話，但他們又忽然害怕了，又走了回來。

做錯一件事就出事。（YouTube截圖 / 梁思浩 / 世界鬼故事）

最後，梁思浩與另一名劇組上去把女仔按住了，當時女仔被按住還唞了一個大氣。梁思浩就表示好像是「有嘢走出嚟」一樣。他說：「冇嘢嘔出嚟，係嘔返入咗身嗰啖氣出嚟。」他續說：「我話冇事㗎啦，後尾佢醒返之後，佢唔敢拍第二日。」