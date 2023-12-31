周國豐伍仲衡大爆四大天王秘聞　黎明親自監場郭富城曾與小美鬧交

TVB人氣節目《中年好聲音》不但令一眾參賽者大受歡迎，連評審都人氣急升。在節目中被指評分最手緊的周國豐和伍仲衡，二人默契愈來愈好，更一齊開設YouTube直播節目《周五有周伍》。近日他們接受《舊日的足跡》的訪問，大談他們當年和四大天王的相處點滴，又點評現今新人。

周國豐和伍仲衡接受車淑梅《舊日的足跡》的訪問。（伍仲衡IG）

《舊日的足跡》節目主持人車淑梅好奇在他們的嚴格挑選下，會否打造出新一代的四大天王？周國豐直言不容易，因為樂壇現時的機會沒以前的多。伍仲衡更直言互聯網把「歌手」的水準拉低：「以前做歌手有門檻，冇唱片公司簽約就出唔到歌。而家人人買部電腦、買支咪、唱首歌放上網，就可以自認歌手。」周國豐慶幸自己成長於四大天王的年代，當年有很多唱得之人：「當年好好玩，百花齊放。我覺得第五個天王係李克勤，仲有周華健，當時對四大天王衝擊好大！」

伍仲衡慶幸曾跟隨張學友三次巡迴演出，又指劉德華親和的性格令他印象深刻：「我當時只係一個新人，但華仔都會問我意見，大家有傾有講。」周國豐指雖然每次跟黎明見面都會「鬥嘴互窒」像吵架般，但其實大家關係很好：「當年我封咪轉做幕後前嘅最後一星期，好忙要約唔同朋友接受訪問。我兩日前先約佢（黎明），佢依然嚟。我覺得黎明係一個聰明嘅人同老闆，佢對歌曲嘅商業敏感度非常高，衛蘭喺佢旗下發行嘅歌就係最好聽嘅時期。」伍仲衡亦表表示贊同：「藝人錄音嗰陣，黎明亦會在場。我人生錄音時間最長嘅歌，就係衛蘭嘅《如水》，當時錄咗40幾個鐘。而黎明又會打電話畀我示範，直接唱畀我聽。」至於郭富城，周國豐大讚其舞藝精湛：「佢對舞台表現要求非常嚴格，我見過佢同經理人小美鬧交，係因為緊張工作，最後大家都有讓步。」

周國豐指黎明是個很聰明的老闆。

郭富城會為工作和小美鬧交。

近年香港樂壇新人輩出，伍仲衡就表示首選一定是炎明熹：「佢有一種氣場，係舞台表演者嘅魅力，好有壓台感，亦能發放光芒，聲音都好有辨識度。但佢又帶少少傻勁，最鍾意錄音時食零食，我覺得佢好似王菀之。」至於周國豐表示MC張天賦是他的心水：「他現場唱功好厲害，詮釋歌曲亦別具一格，歌唱技巧好好！」

伍仲衡將於1月6日結婚擺酒，車淑梅追問舊同事周國豐有否羨慕對方？周國豐稱自己正享受一個人的精彩：「我都結過婚啦，所以更清楚自己想要咩，而家一個人好舒服，我成日強調呢種『alone』並唔代表 『lonely』。以前嘅我唔識得點愛自己，只係滿足身邊嘅人，包括家人同以前嘅伴侶，而家就享受單身，呢兩年特別過得舒服。我冇拍拖，曾經有男士向我示好，但我唔會接受，我好清楚知道有啲事係唔可以呃自己個內心……」