炎明熹蝴蝶結遮胸裝挑戰粉絲底線 Gi炎粉勁嬲鬧爆：炒咗個造型師

18歲樂壇小天后炎明熹（Gigi），入行3年，除了音樂風格上不斷作新嘗試外，在打扮、服飾上都是。而一向以唱功見稱的炎明熹，近來頻頻性感示人，繼早前以一身低胸透視裝參與就讀大學音樂活動後，昨晚（30/12）出席《新城勁爆頒獎禮2023》時，更將性感程度升級，上身僅穿上一件黑色蝴蝶結遮胸裝，造型相當大膽。不過，炎明熹這次激罕性感，卻惹來大批Gi炎粉（粉絲暱稱）極為不滿。

炎明熹激罕性感。（陳順禎攝)

粉絲紛紛表示接受不到。（陳順禎攝)

炎明熹昨晚在頒獎禮上分別奪得「勁爆女歌手獎」以及「勁爆歌曲獎」，但其一身的性感打扮卻成為焦點，她上身穿上一件黑色蝴蝶結遮胸裝，輕露香肩兼晒出纖腰，睇到不少粉絲嘩嘩聲，有別以往乖乖女形象。炎明熹受訪時也表示穿這件衣服很高難度：「我知道會有啲朋友鍾意，亦都會有啲朋友唔鍾意，都話過想試多啲唔同風格，無論音樂定服裝，所以我都再試多啲先。」

仲要大露背。（陳順禎攝)

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雖然如此，但由於過份性感，粉絲紛紛表示真的接受不到：「真係有d接受唔到，18歲，又做藝人，小sexy都要，但哩兩次嘅性感時間太密，好彩係Gigi著，因佢平時形象咁正面，否則。。。」、「係型、係索！但係我接受唔到！純情少女時代過去咗啦！」、「呢次真係唔識欣賞」、「炒左個造型」、「小妹妹唔岩哩個造型」、「唔接受。希望她不要走火入魔，變俗。」、「炒咗個造型set髮佢啦。」、「炒咗造型師，離曬譜，清純的小妹妹比你搞成咁」等等，不滿情緒高漲。

炎明熹之後再換了另一條白色裙。（鄺鈺瑩攝）

炎明熹在頒獎典禮中奪得「勁爆歌曲」《Little Magic》及「勁爆女歌手」。（陳順禎攝)

當然也有粉絲支持炎明熹多嘗試新造型：「Gigi讀Fashion嘅型像設計師比嘅衫他也會嘗試」、「好型 cool」、「Gigi今日嘅造型 真係各花入各眼啊！初初第一眼有啲唔慣 但睇多一陣就型呀！」、「有型又靚，果然係百變小天后」。

引起粉絲熱烈討論。（Facebook截圖）

有粉絲不滿，也有粉絲覺得ok。（Facebook截圖）