39歲袁嘉敏移英獨居感寂寞　YT片透露單身原因：夜晚變得很漫長

今年39歲的袁嘉敏（Candy）參加2009年香港小姐競選而入行，約滿TVB後隨即就進軍電影圈，先後參與拍攝電影《賭城風雲》、《竊聽風雲3》、《屍城》、《殺破狼2》及《豪情3D》，在《豪情3D》和《鴨王》中更有大膽演出，亦因此而闖出名堂。



39歲袁嘉敏移英，雖然口講一個人過得好好，但言裡行間又表示不太習慣當地生活。（YouTube截圖 / Candy Yuen）

早年有關袁嘉敏的新聞頗為受到網民關注，其中袁嘉敏就曾鬧爆鍾培生父子人渣，更震撼了整個網絡，並有不少網民對她的收入來源感到興趣。

即將踏入2024年，她在12月30日於YouTube頻道更新新片，她在片中坦言最近已經移英過新生活，也談及了她在英國的生活。她說：「好多人都說英國天氣不太好，我以前從未考慮過這個問題。因為我以前在澳洲墨爾本長大，我經常都覺得我會習慣這裏的。墨爾本有4個月也是又黑又多雨，但當時我在讀書，有很多同學一起，但這裏（英國）只有我一人面對這種陰沉的天氣。」她續說，當地4，5點的時候街道就會變得很黑，環境影響了心情。她說：「當你情緒落時，陰天和噪音加在一起，夜晚就會變得很漫長。」

袁嘉敏表示不習慣英國天氣。（YouTube截圖 / Candy Yuen）

片中她也回應了關於網民的疑問，為什麼她一直保持單身。她說：「作為一個單身女性，我並沒有抱怨過這種生活。信不信由你，為什麼我要講及自己單身是有背景故事（背後因由）的。原因是，每一次我自己去旅遊，亞洲的媒體都寫我是和一個『神秘男人』一起旅遊，但我真的不是在抱怨，而只是...我不需要向公眾交代。當我拍拖時，我就會讓大家知道。這個聖誕節我是一個人過，其實也很好，因為我住在一個美麗的地方。」

袁嘉敏透露單身原因。（YouTube截圖 / Candy Yuen）

袁嘉敏表示聖誕節一個人過。（YouTube截圖 / Candy Yuen）

袁嘉敏表示最近有一位朋友「離開」了。（YouTube截圖 / Candy Yuen）