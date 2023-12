亞洲最帥王子汶萊王子封盤　與絕色準王妃曬愛巨型鑽戒閃盲網民

現年32歲的汶萊王子馬丁(Prince Abdul Mateen)是汶萊蘇丹哈桑納爾(Hassanal Bolkiah)的第四子,憑俊朗的外表及健碩的身材成為傳媒追訪的對象,在Instagram至今已吸引了近250萬粉絲。Prince Abdul Mateen因為高大帥氣的外型而引起網民的關注和喜愛,他曾登上全球最性感皇室成員排行榜,是名副其實的高富帥,人氣極高。馬丁王子符合了完美情人的條件,甚至有「亞洲最帥王子」的美譽。

不過這個鑽石級筍盤早前已宣布將在2024年1月結婚,正式封盤。而馬丁王子的新娘就是曾和他傳出緋聞的豪門貴族千金Anisha Isa,一對準新人無論是外型和背景都極之匹配。馬丁王子曾表示自己喜歡真誠又簡單的女孩,他與Anisha的緋聞傳了多年,曾多次在官方場合出雙入對,不過兩人一直沒有回應戀情,原來真的是一對。根據外國媒體報道,馬丁王子與Anisha的婚禮舉行時間將會長達10天,由1月7日開始的皇室儀式去到1月16日才完成。

今日大除夕,馬丁王子於IG post了他與未婚妻的甜蜜合照放閃,並留言寫道:「Wishing you all the best for 2024 💫」預祝大家2024年新年快樂。相中兩人雖然沒有親暱舉動,但兩人輕靠在一起且笑容一致,流露出一面幸福之情。準新娘相當漂亮,手上的巨型鑽戒更是十分吸睛,閃盲一眾網民。Anisha的五官輪廓相當精緻,散發出一份異國美態,是當地不少民眾心中的女神,與馬丁王絕對是俊男美女的完美組合。

馬丁王子是汶萊王位的第六順位繼承人,現任國王亦即是其父親的身家據悉已破百億美元,是世界數一數二的富豪。馬丁王子雖貴為王子,但他選擇入讀世界4大軍校之一的英國桑德赫斯特皇家軍事學院(Royal Military Academy Sandhurst),接受嚴格的軍事訓練,通過各種超乎人體極限的考核後,獲得中尉的軍銜。他在倫敦大學完成學士學位後,再取得國際外交碩士學位。馬丁王子熱愛運動,除了是專業馬球選手,還精通拳擊、滑雪及足球。擁有超強健美身材的他不時在IG曬肌,更經常跟小孩和小動物互動的照片,非常有愛。有不少網民看到馬丁王子的照片後,都不禁大讚馬丁是完美情人,更有瘋狂粉絲留言叫王子娶自己。

馬丁王子的未婚妻Anisha Isa雙方家庭的關係十分親近,可以說是世交,Anisha的哥哥與馬丁王子更是情同手足。Anisha家世顯赫,她的爺爺Pehin Dato Hj Isa是汶萊蘇丹(也就是Prince Abdul Mateen父親)的特別顧問,同時也是汶萊皇家航空創辦人,其家族在當地財雄勢大,極具影響力。

