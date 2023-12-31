陳泉離世｜曾有「廣播道交通巨子」稱號 經歷喪子之痛仍樂觀面對

80年代無綫經典處境劇《香港81》系列，每集均取材自社會時事話題，劇情早期多為諷刺時弊；而劇中的人物陳積、順叔、順嫂、懋叔、覺悟因、蘇小姐、阿威、及阿康等人大部分來自草根階層。劇集可以說是伴着香港觀眾成長，而一眾演員更是港人的集體回憶。而劇中飾演「順叔」一角的陳泉，今日傳來離世消息。

無綫（TVB）經典處境劇《香港81》系列，飾演「順叔」的陳泉（圖左）今日傳來逝世消息。（網上圖片）

陳泉生前已移民加拿大多倫多30多年，早幾年曾回港探親，他當時接受傳媒訪問時，憶述當時拍攝「兩個就夠晒數」這個經典宣傳廣告，純碎是頂硬上，因他找來的臨時演員，拍來拍去導演都不滿意，他看時間就快日落，於是就自告奮勇頂上，他還記得地點是在沙田畫舫附近，那些水臭到不行，如果沉船一定臭死，但他又不會划艇，搞到隻艇在鏡頭內氹氹轉，豈料導演收貨。片中陳泉滿頭大汗撐住一家大細，吃力地划着超載小艇，無奈舉起兩隻手指回望，至今仍深深印在觀眾腦海。

「兩個夠哂數」深入民心。（網上圖片）

在80年代，陳泉除了經常客串無綫劇集外，他真正身分其實是出租外景車的老闆，全盛時期擁有170部全通車，包下整個五台山（廣播道）的租車服務，無綫、麗的（亞視前身）、佳視、香港電台及電影公司外景攝製隊都是用他的車，員工逾200人，廣播道曾被行內人稱為「陳泉道」，甚至封陳泉為「廣播道交通巨子」。

陳泉續說，無綫最初是沒有外景，他也由一部車起家，大家共同發展。身為老闆的他，也愛親力親為車出車入，有時無綫劇集找外景場地，知道他愛捐窿捐罅，第一時間就會找他幫手搵景借場，加上陳泉為人不愛計較，故當時無綫上上下下當陳泉「神咁拜」。最後更由接載藝人出入，到自己也成為了藝人。

《香港81》順叔順嫂好經典。（網上圖片）

談到演出《香港82》順叔一角，原來當年是曾勵珍（珍姐）力邀陳泉出演的，湊巧角色是行船，所以他便兩邊兼住做，加上他也不志在靠藝員份人工生活。不過當提及家人時，陳泉卻突然傷感起來，因為陳泉的細仔早年在深圳遇上車禍身亡，憶起亡子更不流眼淚，令人心酸，但他依然樂觀面對，表示事實沒有人可以改變，不樂觀也不行。

雖然移民多倫多30多年以來，但陳泉每年都會返港探朋友。不過見住一個個老友比他早一步離開，他都不禁感觸說以前回來探朋友，現在就是送朋友，所以見得幾多得幾多。