香港81-86｜一文回顧劇中經典角色　兩位仍活躍幕前效力TVB

無綫（TVB）經典處境劇《香港81》系列，飾演「順叔」的陳泉今日（31日）傳來逝世消息。《香港81》系列每集均取材自社會時事話題，劇情早期多為諷刺時弊；劇中人物陳積、順嫂、懋叔、覺悟因、蘇小姐、阿威、及阿康等大部分來自草根階層，劇集陪伴香港觀眾成長，一眾演員更是港人集體回憶。

陳泉飾演「順叔」。（網上圖片）

《香港81》順叔順嫂好經典。（網上圖片）

1. 黃新

黃新飾演嘅懋叔為劇中「銀禧小食店」老闆。（影片截圖）

除《香港81》系列之外，黃新亦參演過不少無綫劇集，如《大鬧廣昌隆》、《難兄難弟之神探李奇》、《師奶強人 》等。99年黃新離宣告退休，一個月後旋即因中風逝世，享壽73歲。

2. 梁葆貞

梁葆貞飾演順嫂。（影片截圖）

梁葆貞移居加拿大後，曾在06年返港拍《蘭花刼》飾演江范飄香。（影片截圖）

梁葆貞是著名粵劇及電影演員梁醒波女兒，梁葆貞在處境喜劇《香港81》至《香港86》中擔演「順嫂」一角，一演便5年，因演愛小便宜的大媽形象深入民心，「順嫂」一詞更成為當時形容無知婦孺的潮語。梁葆貞移居加拿大後，曾在06年返港拍《蘭花刼》飾演江范飄香。

3. 李成昌

李成昌飾演嘅康仔係順叔外甥。（影片截圖）

年逾60歲的李成昌至今仍為TVB效力，現已加入TVB 43年。

4. 張兆輝

張兆輝飾演嘅張鏘為「順嫂」二仔。（影片截圖）

由於張兆輝劇中一開始移居南非，所以在《香港81》僅為客串性質，直至《香港85》先正式入組。

5. 顏國樑

顏國樑飾演嘅陳積係一名經紀。（影片截圖）

顏國樑於09年淡出幕前後轉教太極拳，近年成為「顏國樑趙堡太極拳會」會長後，主力打理寵物食品零售生意，17年曾為劇集《賭城群英會》客串。

6. 羅君左

羅君左飾演嘅陳斌為陳積弟弟。（影片截圖）

羅君左飾演的陳斌為陳積弟弟，由於角色深入民心，故斌仔成為其專有綽號。羅君左在87年因身體狀況欠佳，故開始淡出。2010年，羅君左因心臟病離世，終年51歲。

7. 李我

李我飾演嘅覺悟因係一名算命師。（影片截圖）

李我曾有不少物業，但在晚年時已轉名給子女兒孫，自己同太太申請公屋。李我晚年入住安老院，好友劉天賜不時探望。直到2021年5月5日李我在將軍澳醫院離世，享耆壽99歲。

8. 李家鼎

李家鼎飾演李威。

《香港81》第25集中，首度登場飾演跌打梁師傅兒子；至今鼎爺仍活躍幕前教煮食。

9. 梁碧玲

梁碧玲飾演八卦秘書蘇小姐。(影片截圖)

梁碧玲拍完《香港八六》後，就嫁給台灣富二代，育有兩名女兒，現時在紐西蘭奧克蘭定居。

10. 鄭孟霞

鄭孟霞飾演垃圾婆六婆。(影片截圖)

鄭孟霞是已故名撰曲家唐滌生遺孀，於2000年病逝。