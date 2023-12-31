香港81-86｜一文回顧劇中經典角色 兩位仍活躍幕前效力TVB
無綫（TVB）經典處境劇《香港81》系列，飾演「順叔」的陳泉今日（31日）傳來逝世消息。《香港81》系列每集均取材自社會時事話題，劇情早期多為諷刺時弊；劇中人物陳積、順嫂、懋叔、覺悟因、蘇小姐、阿威、及阿康等大部分來自草根階層，劇集陪伴香港觀眾成長，一眾演員更是港人集體回憶。
1. 黃新
除《香港81》系列之外，黃新亦參演過不少無綫劇集，如《大鬧廣昌隆》、《難兄難弟之神探李奇》、《師奶強人 》等。99年黃新離宣告退休，一個月後旋即因中風逝世，享壽73歲。
2. 梁葆貞
梁葆貞是著名粵劇及電影演員梁醒波女兒，梁葆貞在處境喜劇《香港81》至《香港86》中擔演「順嫂」一角，一演便5年，因演愛小便宜的大媽形象深入民心，「順嫂」一詞更成為當時形容無知婦孺的潮語。梁葆貞移居加拿大後，曾在06年返港拍《蘭花刼》飾演江范飄香。
3. 李成昌
年逾60歲的李成昌至今仍為TVB效力，現已加入TVB 43年。
4. 張兆輝
由於張兆輝劇中一開始移居南非，所以在《香港81》僅為客串性質，直至《香港85》先正式入組。
5. 顏國樑
顏國樑於09年淡出幕前後轉教太極拳，近年成為「顏國樑趙堡太極拳會」會長後，主力打理寵物食品零售生意，17年曾為劇集《賭城群英會》客串。
6. 羅君左
羅君左飾演的陳斌為陳積弟弟，由於角色深入民心，故斌仔成為其專有綽號。羅君左在87年因身體狀況欠佳，故開始淡出。2010年，羅君左因心臟病離世，終年51歲。
7. 李我
李我曾有不少物業，但在晚年時已轉名給子女兒孫，自己同太太申請公屋。李我晚年入住安老院，好友劉天賜不時探望。直到2021年5月5日李我在將軍澳醫院離世，享耆壽99歲。
8. 李家鼎
《香港81》第25集中，首度登場飾演跌打梁師傅兒子；至今鼎爺仍活躍幕前教煮食。
9. 梁碧玲
梁碧玲拍完《香港八六》後，就嫁給台灣富二代，育有兩名女兒，現時在紐西蘭奧克蘭定居。
10. 鄭孟霞
鄭孟霞是已故名撰曲家唐滌生遺孀，於2000年病逝。