《尋秦記》舊照曝光眾演員顏值勁高 李泳漢妻原來曾當江華助手

無綫古裝穿越劇《尋秦記》，絕對是經典中的經典，至今不少觀眾仍會久不久就拿出來重溫一次，而原來「鼎爺」李家鼎大仔李泳漢的老婆嚴佩鈺當年也有份參與其中，但她不是演員，而是擔任江華的助手。

李泳漢太太嚴佩鈺當年也有份跟隨無綫經典劇《尋秦記》拍攝。（小紅書截圖）

與古天樂合照。

原來嚴佩鈺當年曾任江華助手。（小紅書截圖）

近日，嚴佩鈺在社交平台分享了一批當年跟隨江華到內地涿州拍攝時，以助手角度從旁拍下的一些花絮相，不少網民看完都大喊：「珍貴！」照片中，主角古天樂、林峯、江華、宣萱及郭羡妮等人當時顏值更處於巔峰狀態，可謂劇又好睇，人又靚。

古天樂。（小紅書截圖）

宣萱。（小紅書截圖）

郭羨妮。（小紅書截圖）

林峯。（小紅書截圖）

嚴佩鈺也非常懷念這段拍攝經歷，她留言說：「當時還沒有數碼相機，不能盡情影好多照片紀錄，全部用菲林拍攝紀錄下來，十分懷念出埠拍攝日子而，值得回味。」而這批劇照同時也勾起不少網民集體回憶，紛紛留言：「由細到大，看超過50次，後尾連原著都睇埋」、「尋秦記，我看了最少20次」、「每個妝造都很經典，不得不說以前的港劇真是非常厲害，劇情也好，演員演技也都棒」、「顏值巔峰很好看很帥」等。

江華。（小紅書截圖）

姚瑩瑩。（小紅書截圖）

經典呀。（小紅書截圖）

大合照。（小紅書截圖）

+ 54

嚴佩鈺於2016年下嫁拍拖兩年的李泳漢，同年6月，嚴佩鈺而李永漢誕下兒子李浩榮；到2018年11，嚴佩鈺再誕下次女Charlotte，兩口子三年抱倆；而去年，他們屋企再添新成員，迎來孻女Aurora，嚴佩鈺可謂為李家開枝散葉。

嚴佩鈺於2016年下嫁拍拖兩年的李泳漢。（資料圖片）