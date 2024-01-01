29歲TVB小花床照素顏30秒私密片流出　遭藐爆批判：羞恥度100分

以絕對科學的測驗，解讀人心的J2全新節目《窺心事》，15集節目的主持陣容強勁，除一班J2ers外，還有兩位前港姐主持，包括︰黃子桐於香港大學中文及犯罪學系畢業、邵珮詩在加拿大西門菲莎大學修讀心理系助陣，客席主持還有註冊臨床心理學家張傳義博士。



J2（全新節目《窺心事》今晚（1月1日）首播，每集邀請不同嘉賓，後晚一集（1月3日）Karen、Amber同Kyle任嘉賓。

三位嘉賓事前都不知道測試題目。

小測試中Karen一直尋找Kyle的支持。

後日（3日）播出一集由胡美貽（Nicole）、黃子桐及張傳義博士擔任主持，嘉賓請來陳若思（Amber）、胡敏芝（Karen）及李爾晨（Kyle），主題是「批判型人格」。嘉賓會在不知道測試題目下參與實驗，過程中心理專家會觀察他們最真實反應同行為，窺探當中的性格缺憾。今集Nicole不止要發揮「演技」，更會出賣私密短片。節目開始三位嘉賓會聽一段錄音對話作熱身，黃子桐及張傳義博士暗中觀察。到進入戲肉部份，Nicole播放一條約30秒私密短片，由她起床、化妝到食早餐。期間由於Nicole演得太過傳神，令Karen露出嫌棄表情，更笑言︰「Nicole睇返羞恥度係100分。」而Kyle則表現出有點不耐煩。

胡美貽作螢幕犧牲，拍攝一條30秒短片用來測試三位嘉賓。

胡美貽床照素顏30秒私密片流出

胡美貽床照素顏30秒私密片流出，胡敏芝藐爆批判「羞恥度100分」

事後張傳義博士為三位嘉賓評分，5星為滿分，越多星代表「批判型人格」越浮現。Amber獲1星、Kyle獲4星，Karen獲4.5星。節目中張傳義博士對各人有詳細分析。Karen接受訪問時被問到，會否擔心節目中言詞會令Nicole不高興時，她直言︰「完全唔擔心，因為大家都好friend咩都講得，佢又好玩得。」她自言為人很直接，不時會講錯說話，目前正改善表達的方式。另一邊Nicole亦表示無因為Karen的批評不高興︰「我反而好開心，因為代表我做得成功。」她笑言素顏、床照都不算犧牲，因為從沒有偶像包袱。

胡美貽真係豁出去。

張傳義博士觀察Karen及Kyle的對話及身體語言。

Karen獲4.5星，有強烈批判性人格。