裕美嘔吐入院睇婦科　林作膽生毛笑女友老：和她沒床事驗有無出軌

林作與裕美2019年初開始拍拖轉眼已5年，二人相處不時互窒唔知邊句真邊句假。12月31日，林作突然上載女友在醫院的臥床照，透露她「嘔吐及沒來經，主要係睇係咪有左」要睇婦科，更指二人「無任何房事，是驗她有沒有出軌。」



林作裕美轉眼拍拖5年。（IG：@jolamchok）

林作在除夕夜黃昏透露，女友裕美入院。（IG：@jolamchok）

大除夕黃昏6時許，林作上載裕美身處醫院的照片留言：「6:12PM. 31 December 2023. 18分鐘後我地今晚個倒數black-tie party就開始，唔知趕唔趕到呢？」留言間透露女友去睇婦科，數小時後上載收據，指可能是腸胃炎，短短時間花費一萬多元，開玩笑稱：：「由於有嘔吐及沒來經，主要係睇係咪有左（咗）。醫生問有沒有做安全措施。我說：有。我和她沒有任何房事。所以主要是驗她有沒有出軌？！」

林作及後上載裕美醫院收據，短短幾個鐘已花費5位數。（IG：@jolamchok）

林作再次語出驚人，令裕美反晒白眼沒好氣指「五行欠打」。（IG：@jolamchok）

裕美出院後，與林作齊出席倒數迎新年派對，見到她精神尚算不錯，林作再轉載女友入院報導，膽生毛笑女友年紀大：「她只是可能懷孕了，你們需要如此強調她的年紀嗎？我也明白35歲確實很老，但生理上還是可以生小孩的！@wadahiromi 你說氣不氣？」裕美沒好氣留言指他「五行欠打」：「他們並沒有強調35歲是老，是你在強調！不（畢）竟我在社會工作之時，你還未岀世。」

裕美出院後即與林作出席派對。（IG：@jolamchok）