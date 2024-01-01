Winka@COLLAR親解除夕騷「甩底」原因：打底褲唔會得一邊

女團COLLAR在元旦日現身沙田馬場活動，擔任開幕表演嘉賓，唱出《Atypical》、《Never-never land》及《Gotta Go!》三首歌曲，現場有大批歌迷撐場，高舉印有7位頭像或名字的紙牌。

COLLAR擔任馬場活動的開幕表演嘉賓，跳唱三首歌曲。（梁碧玲攝）

表演後COLLAR接受訪問，原來7位都是第一次入馬場，王家晴（Candy）指經理人Wing事前已教她們如何睇馬，而邱彥筒（Marf）說自己跟Candy和許軼（Day）都屬馬，覺得同馬很有緣，自己一個月前已很希望有機會摸馬。

COLLAR今日冇時間買馬，但表示成員中以許軼（Day）運氣最好，最有機會贏馬，更叫她如果做馬主可以幫馬匹改名「許軼不許敗」。（梁碧玲攝）

前一晚的除夕跨年表演上，COLLAR亦是演出單位之一，跳唱《Speak Love》期間，成員陳泳伽（Winka）就發生甩Ear mon的驚險小意外，綁在大腿上的Ear mon隨著舞步滑落，不過她仍然鎮定地完成歌曲，最後由經理人Wing出手救駕。

Winka（右二）綁在大腿的耳機接收器滑落，被誤以為甩褲走光。（電視截圖）

事後有人以為Winka當眾甩打底褲走光，Marf解釋：「都唔係第一次有呢啲Technical嘅問題，户外show特別容易出現，都同大家講返先，我哋係安全嘅，唔會走光嘅！」Winka就澄清：「打底褲唔會得一邊㗎！我未瘦到咁樣嘅，嗰個係我哋嘅耳機接收器，因為尋日著裙，所以就箍喺大髀度。」李芯駖亦說：「打底褲好難跌出嚟㗎！」

耳機一度跌到落腳眼，經理人Wing上台幫手整理。（電視截圖）

Winka說完全冇受事件影響心情，但不諱言事發一刻心情好慌，表示：「完咗之後放煙花，我都即刻諗緊啱先有冇走音呢，但係返去聽到比我想像中好啲嘅，冇咁worse嘅。」

Winka澄清冇甩打底褲，從裙裡滑落的是耳機接收器。（梁碧玲攝）

講到前一晚做完跨年Show，一大早又要去馬場活動，夜晚再出席《叱咤》頒獎禮，問COLLAR會否很累，只睡了一小時的她們笑稱這刻仍然精神，但今晚再問可能發現她們攰到變樣。至於新年願望，她們最想身體健康、心靈健康和精神健康。

COLLAR的新年願望是精神健康，認為精神健康就什麼都會好。（梁碧玲攝）

請按下圖睇COLLAR馬場活動花絮：

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Winka@COLLAR跳唱時疑打底褲滑落 經理人衝上台當眾扯走直播出街