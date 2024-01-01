44歲索媽元旦大解放 「老公視覺」一件頭泳衣狂曬長腿勁養眼

「索腿天后」陳敏之趁著今天1月1日元旦日，在社交平台發文回顧2023年，以及寫上對2024年的展望：她寫上：「ℍ𝕒𝕡𝕡𝕪 𝟚𝟘𝟚𝟜 ❤️‍🔥𝕋𝕙𝕒𝕟𝕜𝕪𝕠𝕦 𝟚𝟘𝟚𝟛 😘𝕋𝕙𝕒𝕟𝕜𝕪𝕠𝕦 𝕗𝕠𝕣 𝕒𝕝𝕝 𝕞𝕪 𝕗𝕣𝕚𝕖𝕟𝕕𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕗𝕒𝕞𝕚𝕝𝕪 𝕗𝕠𝕣 𝕒𝕝𝕝 𝕥𝕙𝕖 𝕝𝕚𝕥𝕥𝕝𝕖 𝕨𝕒𝕪𝕤 𝕥𝕠 𝕤𝕦𝕡𝕡𝕠𝕣𝕥 𝕞𝕖.𝕄𝕪 𝕝𝕚𝕗𝕖 𝕚𝕤 𝕓𝕖𝕥𝕥𝕖𝕣 𝕒𝕟𝕕 𝕓𝕣𝕚𝕘𝕙𝕥𝕖𝕣 𝕓𝕖𝕔𝕒𝕦𝕤𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕣𝕖 𝕚𝕟 𝕚𝕥」

陳敏之在社交平台大晒泳裝相。（IG@sharonchanmanchi）

一件頭泳裝不容易駕馭。（IG@sharonchanmanchi）

不過，不少網民的眼球卻被隨文附上、陳敏之用多張照片剪輯而成的短片吸引住，皆因片中陳敏之穿上一件白色連身高衩泳衣示人，雖然不算太性感，但完美突顯她高䠷、均勻的身材。而且雖然已為人母，即將又大一歲，但陳敏之保養得非常好，無論前定后都零贅肉，尤其一對43吋的招牌大長腿仍相當煞食，「索腿天后」果然名不虛傳。

前后都零贅肉，令不少女羨慕。（IG@sharonchanmanchi）

大晒招牌43吋長腿。（IG@sharonchanmanchi）

片段中，大家還可見到陳敏之與老公雷偉信（William），以及唐詩詠、林子善兩公婆和黃嘉樂兩公婆一起享受陽光與海灘，相信照片是眾人早前到泰國蘇梅島出席馬國明和湯洛雯婚禮時所拍下的。此外，難得去到當地，陳敏之還大歎SPA，可謂玩得相當盡興又寫意。而到最後「謝幕」，她亦沒有忘記老公，特意展示對方英文名名牌，似是答謝對方在此行全程充當她的專屬攝影師，相當sweet！

眾人玩得非常開心。（IG@sharonchanmanchi）

同林子善鬥身材。（IG@sharonchanmanchi）

享受SPA。（IG@sharonchanmanchi）

勁唱。（IG@sharonchanmanchi）