恭喜恭喜﹗35歲女神朱千雪由幕前轉做法律界女神,2019年與青梅竹馬顧問醫生男友吳昆倫(Justin)結婚後,等足4件多終迎來好消息。2024年首日朱千雪宣布懷孕,準備做媽媽啦﹗



朱千雪與Justin轉眼結婚4周年。(IG:@tracytschu)

朱千雪曾公開與Justin小時候合照。(IG:@tracytschu)

朱千雪與Justin。(IG:@tracytschu)

朱千雪2019年與青梅竹馬男友,祺棧茶行少東兼新加坡中央醫院放射治療部門顧問醫生吳昆倫(Justin)結婚,婚後5個月曾被傳造人成功,不過當時她就否認有喜,稱只是發福。至早前朱千雪到泰國參加好姐妹湯洛雯婚禮,未有做紅妹團,合照又有意無意匿在新娘子婚紗後,或用花球遮肚,已傳出懷孕消息,千雪當時笑言有好消息會同大家宣布。

朱千雪早前出席湯洛雯婚禮,不斷遮肚。(IG圖片)

朱千雪早前出席湯洛雯婚禮時已明顯肚突突。(IG圖片)

轉眼半個月過去,千雪終親身宣布好消息,以英文留言:「We hope we will be good parents. Grateful for the chance to try in 2024.」照片中放有一對中性米白色BB鞋仔,未透露BB性別及預產期等資料,短短15分鐘已有過萬讚好送上祝福。