旁觀者｜第1-5集劇透　周柏豪禁錮阮政峰擄走韋家雄打毒針

無綫（TVB）劇集《旁觀者》於1月1日首播，劇集以連環殺手作為劇集背景，講述咖啡店店長王覓希（周柏豪飾）拒絕當一個旁觀者，他選擇以自己的方式，制裁壞人，討回公義。然而，這名殺手卻與女警姚自如（王敏奕飾）產生感情，二人身份立場對立，卻又不由自主地愛上對方的故事。



童年的王敏奕天生「高敏感」，惟甜食能令「高敏感」暫時「關上」，高鹽份檸檬水可回復過來。（《旁觀者》劇照）

《旁觀者》第1集 (01/01)

童年的王敏奕天生「高敏感」，惟甜食能令「高敏感」暫時「關上」，高鹽份檸檬水可回復過來。自如長大後當上警察，利用「高敏感」屢破奇案。死者Carol因丈夫譚生催逼離婚至意外死亡，自如認為譚生變相是殺妻，惟法律上無法追究，自如習以為常接受。「高敏感」令自如接收到周遭大量訊息，有精神崩潰危機，一次失控時得到廚師周柏豪幫助，對周柏豪留下印象。另一方面，生活放蕩的女子尹詩沛疑遭性侵墮樓亡，自如著手展開調查……

自如追查至廚師周柏豪經營的「Rabbit Cave」小餐館，發覺周柏豪跟尹詩沛案件有所關連。周柏豪與自如扮演的尹詩沛「接觸」，才知她代入死者查案。（《旁觀者》劇照）

《旁觀者》第2集 (01/02)

自如追查至廚師周柏豪經營的「Rabbit Cave」小餐館，發覺周柏豪跟尹詩沛案件有所關連。周柏豪與自如扮演的尹詩沛「接觸」，才知她代入死者查案。自如發現尹詩沛為逃避某人而墮樓身亡，輾轉找到尹詩沛父親。自如肯定賣雪糕的韋家雄就是一直侵犯尹詩沛，逼得她自殺的獸父，奈何苦無證據，只得以自殺結案。自如跟周柏豪訴說無法把加害者繩之於法的不忿，二人不知不覺間走得更近……

高大昇為追討劏房客租金無所不用其極，當中阮政峰女友Cindy更被逼以身抵債。（《旁觀者》劇照）

韋家雄被擄進一個密室，周柏豪對他施打毒針，要他懺悔惡行，再燃燒鼠尾草淨化一切。周柏豪相信唯有將法律制裁不了的加害者消滅，世界才會得到淨化。（《旁觀者》劇照）

《旁觀者》第3集 (01/03)

韋家雄被擄進一個密室，周柏豪對他施打毒針，要他懺悔惡行，再燃燒鼠尾草淨化一切。周柏豪相信唯有將法律制裁不了的加害者消滅，世界才會得到淨化。高大昇為追討劏房客租金無所不用其極，當中阮政峰女友Cindy更被逼以身抵債。周柏豪往消滅大昇卻遇上阮政峰襲擊大昇，周柏豪唯有禁錮阮政峰，並在自如食物裡加糖擾亂其「高敏感」，不讓她發覺阮政峰……周柏豪及後發現真相，對大昇改觀。另一方面，譚生的屍體被發現，自如發現屍體旁邊鼠尾草的灰燼。

自如的下屬羅天宇學生時期被視作宅男，引起同學連詩雅注意，她被視為女神。（《旁觀者》劇照）

《旁觀者》第4集 (01/04)

自如的下屬羅天宇學生時期被視作宅男，引起同學連詩雅注意，她被視為女神；如今羅天宇只在意自如，視她為心靈相通的拍檔。自如堅持譚生死於他殺，羅天宇為幫她找線索而受傷，影響對自如的照顧。自如成了「Rabbit Cave」的常客，羅天宇本感不是味兒，及後卻對周柏豪改觀。自如對周柏豪說出對殺害譚生兇手之感覺，周柏豪感到自如了解自己「殺人」的理念，與自如越走越近。周柏豪憶起往事，兒時經歷成就了他消滅「加害者」的理念。

自如在殺死殺貓狂徒的兇案現場發現鼠尾草灰燼，認為燒鼠尾草是一場淨化儀式，替兇手取名「鼠尾草殺手」。（《旁觀者》劇照）

《旁觀者》第5集 (01/05)

自如在殺死殺貓狂徒的兇案現場發現鼠尾草灰燼，認為燒鼠尾草是一場淨化儀式，替兇手取名「鼠尾草殺手」。自如因觸踫周柏豪，感應到周柏豪在孤兒院時期的孤苦無依，跟自己失去母親的感受一致，二人相擁定情，怎料……周柏豪收到網紅「PaperDoll」的訊息，她懷疑遭狂迷綁架。自如與羅天宇追蹤名為「龍多多」的狂迷，自如開槍制服龍多多。周柏豪出現欲救受傷的自如，自如反而要求他幫忙救走「PaperDoll」……