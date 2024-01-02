叱咤2023｜姜濤獲兩獎感受特別深　Frankie認有女友︰我拍拖啦

MIRROR今年只得一獎，但Lokman表示滿意。（葉志明攝）

MIRROR在叱咤頒獎禮上得到「我最喜愛的組合」，12子在慶功宴接受訪問時，Lokman表示滿意今年成績，總之有獎拎已經開心。而憑《濤》奪十大歌曲第八位以及「我最喜愛的歌曲」嘅姜濤就話返聖企會好好出PO多謝fans。「今年係經歷多啲嘢，心情比較複雜，所以今日對我來說係過咗去，尋日跨年自己一個人喺屋企。」見姜濤在台上時行動不太自如，他表示坐太耐會令關節出現問題，但叫大家不用擔心。而未能冧莊「我最喜愛男歌手」嘅Anson Lo表示未感失望，亦十分戥張敬軒開心。而首奪男歌手銅獎嘅Ian（陳卓賢）坦言無諗過會拎獎，開心之餘亦十分激動，之後亦會繼續努力。

姜濤連續4年得「我最喜愛的歌曲」，他表示今年感受特別深。（葉志明攝）

講到演唱會排練進度，Lokman繼續以如火如荼形容，並透露近日在較大的排舞室排練。「今次啲嘢都好清晰，同埋成日問我哋啲衫、音樂得唔得，導演仲急過我哋，機關都唔多，用個人魅力取勝。」

Frankie 直認有圈外女友。（葉志明攝）

Frankie早前在IG疑公開戀情，他直認不諱︰「係呀！我拍拖啦！佢係圈外人嚟！」他表示對方不太習慣高調，「呢啲就等佢舒服啲嗰陣先講啦，咁等佢慣啲，人舒服啲，心舒服啲咁，愈嚟愈多嘢就可以講出嚟。」他表示因為彩排演唱會，所以未曾跟另一半出過街，在旁的隊友更笑謂，都是剛剛才知Frankie拍拖。