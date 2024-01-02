亞洲超星團｜冼靖峰0.5倍速跳主題曲冇難度　張鎬濂到底見到咩？

無綫（TVB）與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》於去年11月正式播出，65位超星練習生成功吸引到不少話題。前日（2023年12月31日）33位超星練習生隨大隊到安徽黃山的歙縣舉行見面會，吸引到一班「超星製作人」前往支持。活動中亦有6位香港參賽者，包括有：冼靖峰、張鎬濂、區珀豪、黃奕斌、黃星綽及文佐匡，而丁子朗則因為要參加商演而未能出席見面會。

是次活動中亦有6位香港參賽者，包括有：冼靖峰、張鎬濂、區珀豪、黃奕斌、黃星綽及文佐匡。(胡凱欣 攝)

見面會大約在一時開始，一班超星練習生先在台上向大家介紹自己，然後與主持人聊天，分享這幾個月在節目內的一點一滴，之後便在台上大玩遊戲，在台上用不同的速度來跳主題曲《閃耀》，大家都玩得十分開心。而一向不懂得跳舞的冼靖峰被抽中跳0.5倍速的版本，對他來說應該比跳2倍的來得容易。

一班超星練習生在台上大玩遊戲，在台上用不同的速度來跳主題曲《閃耀》。(胡凱欣 攝)

一班超星練習生先在台上向大家介紹自己，然後與主持人聊天。(胡凱欣 攝)

細Hugo黃星綽有舞蹈底，2倍速難唔到佢。(胡凱欣 攝)

冼靖峰被抽中跳0.5倍速的版本，對他來說應該比跳2倍的來得容易。(胡凱欣 攝)

到底張鎬濂見到啲咩會笑到咁？(胡凱欣 攝)

玩完遊戲後，數百位超星製作人便分票價來排隊與練習生見面，價格最高的就可以與33位練習生見面，而價格較便宜的則只可以選擇與其中一組的練習生見面。33位練習生分成兩排坐著，可能因為時間充足的關係，一班超星製作人與練習生見面的時間都頗長，可見主辦都安排得很不錯，而每一位的練習生亦十分主動與一班超星製作人打招呼及先預祝她們新年快樂，超級有禮貌的。

Hugo黃奕斌又係笑得好開心。(胡凱欣 攝)

左起：黃奕斌、冼靖峰同黃星綽。(胡凱欣 攝)

大熱門奧利（中間)。(胡凱欣 攝)

冼靖峰同趙天翼做心心。(胡凱欣 攝)

仲有文佐匡同區珀豪。(胡凱欣 攝)