梁朝偉公開退休前願望　就是想拍呢樣嘢作為最後一部作品

最近梁朝偉為電影《金手指》到不同地方宣傳，早前他去馬來西亞時有媒體記者他，拍過無數經典的他是否有退休念頭，梁朝偉否認說還想要多拍幾部好戲，除了本地電影，也希望能與不同地方的影人合作。日前他接受內地媒體訪問時，就罕有講到退休計劃。

梁朝偉說最近也有在家看電視劇，不知他看過甚麽劇呢？（微博截圖）

梁朝偉在接受新華社記者訪問時，被問到為何未來還是想再嘗試拍電視劇？梁朝偉說：「我最近也常常在家裡面看很多電視劇，讓我懷念那個時候好像一家人一樣，很長時間同一班人在一起，所以就很想去再體驗一吓以前剛入行的那個感覺。因為我是從電視劇開始的嘛，我覺得如果在我表演生涯裡面，最後的日子可以用一個電視劇來完結，然後我覺得挺好。」

聽到這裏，大家自然想知道梁朝偉想在什麼時候退休？他就說：「我不知道。可能還拍個三、五年，因為我覺得已經拍戲拍了40年了，那應該要放鬆一下吧。」訪問梁朝偉的記者就有感而發說：「這樣大家是該期待您的電視劇，還是不期待您的電視劇？」作為觀眾確是想在電視劇中再見到梁朝偉，但又怕看完後就再看不到他拍戲，而一向很恬淡的梁朝偉就為大家安排好，萬一他退休後大家可以怎樣，他說：「（到時）可以回顧（我）以前拍過的電影。」