荷蘭筍工 | 25歲J2男神獲讚有潛質做變裝女皇　本人竟然咁答

由兩位J2ers吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）及荷蘭土生土長華人張震宇（CJ）主持的J2綜藝節目《荷蘭筍工》，一連10集帶觀眾睇下荷蘭打工有幾筍。

昨晚（1日）一集訪問變裝女皇Sander。

訪問變裝女皇Sander。

Karen問Alan有否興趣變裝，他強調自己是直男一名。

Karen問Alan有否興趣變裝，他強調自己是直男一名。

昨晚（1日）一集，再次體驗荷蘭打工無分貴賤，人人忠於自己興趣活得開心，介紹對象Sander den Baas是出名的變裝女皇（drag queen），自稱Lady Galore。一般人對變裝有先入為主觀念，跟同性戀拉上關係。事實上drag一字的意思為「dress as girl」，他們以艷麗誇張的服飾，配上濃妝艷抹的化妝，在台上唱歌跳舞展現自信，跟性取向沒有關連。

Alan披上變裝被大讚有潛質成為變裝女皇。

Alan披上變裝被大讚有潛質成為變裝女皇。

Alan披上變裝被大讚有潛質成為變裝女皇。

吳兆麟、胡敏芝及張震宇於節目中到訪Sander家居，Sander向各人展示變裝道具包括假髮、誇張的宮廷服及長靴等。期間吳兆麟試披上變裝服，被Sander讚有極大潛質成為變裝女皇，同時胡敏芝又問他是否有興趣一試時，吳兆麟略帶怕醜回應︰「都要我有興趣，同埋因為我唔係gay……」張震宇即時更正對方對變裝的觀念，跟性取向沒有關係。

Sander展示變裝收藏，有假髮、長靴及宮廷服。

Sander展示變裝收藏，有假髮、長靴及宮廷服。

Drag的意思為dress as girl。

Sander示範變裝過程，化上濃妝、戴上假髮後，一班人來到酒吧clubbing，變身Lady Galore後的Sander，就好似周星馳在電影《破壞之王》所講「戴咗面具真係好打啲」一樣，充滿自信穿梭在酒吧，成為眾人焦點及集郵對象。

Sander示範變裝。

Sander示範變裝。

Sander變裝為Lady Galore。

吳兆麟事後直言大開眼界，對變裝亦有另一種看法︰「變裝之後Sander的氣場大咗好多，同佢落club好似同大明星一齊，周圍目光都注意。」他表示之前在泰國接觸過類似的職業，今次親身在荷蘭體會是另一種感受，令他對變裝改觀︰「變完裝之後真係變咗另外一個人，你見到佢充滿自信。變裝其實係一種愛好，而對於佢哋嚟講，其實係more than just fun，同時係一種身份認同。」

Sander帶各人clubbing。

Sander帶各人clubbing。

變身成Lady Galore的Sander成為場內焦點。