叱咤2023｜杜汶澤評姜濤「壓力肥」　如謝霆鋒陳冠希：紅就大壓力

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚（1月1日）圓滿結束，以MIRROR人氣王姜濤奪得「我最喜愛的歌曲」落幕，連續4年獲得同一個獎項。昨晚姜濤唱足兩次獲獎歌曲《濤》令全場High爆。惟姜濤最後上台攞獎時顯得含蓄，只簡單說一句「我會做好啲」作感言，似乎未有對獲獎感到太興奮。

姜濤連續4年得「我最喜愛的歌曲」，他表示今年感受特別深。（葉志明攝）

已移居台灣的藝人杜汶澤亦有留意叱咤，他發文表示，認為姜濤是「壓力肥」，應放長假休息，「我覺得佢應該放假。一年？至少半年。做乜？無呀，減下肥，打下波，去外國生活下，唔上跳舞堂唔學唱歌，可以學下其他嘢吖咁後生。不過唔建議去美國冚家X乜嘢都加芝士加煙肉分分鐘返嚟仲肥。佢真係肥。我無資格笑人肥我自己都肥到隻豬咁不過我比較傳統，覺得偶像唔應該肥，自己都唔會開心啦！我覺得佢呢種肥可能係『壓力肥』，所以我關心嘅係佢嘅心理。係呀，我好多事咖！大家都係人，如果唔係太蝕底嘅，我多數都會關心吓。」

姜濤冇得唱第三次《濤》。（影片截圖）

杜汶澤憶述多年前與姜濤有過一面之緣，指他當時的笑容已不復見，「好多年前我有次響電視台做嘢，響後台見到佢，佢係一個好有禮貌嘅小朋友，好可愛。但係而家見唔到佢呢種笑容。」

杜汶澤指，以前謝霆鋒及陳冠希也因當紅而承受巨大壓力，作出驚人行為，「其實每個偶像一紅就會好大壓力，呢個係定律。好似以前謝霆鋒細個嗰陣仲癲過龍心啦！撞到啲車爛X晒，人就係咁㗎啦，唔適應吖嘛！陳冠希咪又係咁，亂X河馬，而家同個女幾溫馨呀。」

杜汶澤。（FaceBook圖片@杜汶澤）

杜汶澤表示，姜濤需要聽真話，「其實盲目攻擊佢同埋瘋狂保護佢唔單止對佢都冇好處，對你哋自己嘅人生其實都冇乜營養吖。至於行內人，10個有9個都唔會講真說話，啲老鬼見到你咪擦鞋囉，對外猛讚你搏你啲fans都鍾意佢呀嘛，我哋以前叫『偷fan屎』，對內又唔敢得罪你。夥計就更加唔會出聲啦，好似劉德華咁，成日著條吊腳褲鬼咁核突，圍住佢嗰啲擦鞋仔個個都話靚呀靚呀，咁佢咪信囉！邊個夠膽講真說話㗎？死咗啦。所以佢啲同事一定同佢講：『你已經瘦咗好多啦！加油啊！』細侄你記住，邊個咁同你講邊個就係害X你嗰個。」

杜汶澤長文評姜濤。（Facebook圖片）

杜汶澤長文評姜濤。（Facebook圖片）

初出道的謝霆鋒年少氣盛，多次為保護王菲而大動肝火。（VCG）

2000年的陳冠希，可以話係該時代的顏值巔峰。（《無間道》截圖）