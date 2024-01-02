杜汶澤評姜濤訊息量大　陳冠希「亂X河馬」劉德華着吊腳褲

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚（1月1日）結束，MIRROR人氣王姜濤連續4年奪得「我最喜愛的歌曲」，全晚表演引起熱議。已移居台灣的藝人杜汶澤亦有留意叱咤，他發文指姜濤是「壓力肥」，應放長假休息；又指見過姜濤一次，稱讚對方是「一個好有禮貌嘅小朋友，好可愛」，惟姜濤當時的笑容現在已不復見。

今年姜濤係台上乖乖唱跳。(節目截圖)

杜汶澤又提到，以前謝霆鋒及陳冠希也因當紅而承受巨大壓力，作出驚人行為，「其實每個偶像一紅就會好大壓力，呢個係定律。好似以前謝霆鋒細個嗰陣仲癲過龍心啦！撞到啲車爛X晒，人就係咁㗎啦，唔適應吖嘛！陳冠希咪又係咁，亂X河馬，而家同個女幾溫馨呀。」

杜汶澤和田蕊妮。（Instagram：@tinyuilee）

杜汶澤覺得大家對姜濤「其實盲目攻擊佢同埋瘋狂保護佢唔單止對佢都冇好處，對你哋自己嘅人生其實都冇乜營養吖。至於行內人，10個有9個都唔會講真說話，啲老鬼見到你咪擦鞋囉，對外猛讚你搏你啲fans都鍾意佢呀嘛，我哋以前叫『偷fan屎』，對內又唔敢得罪你。夥計就更加唔會出聲啦，」然後他就講到劉德華，身邊有擦鞋仔，他着吊腳褲「鬼咁核突」卻無人講真話。「好似劉德華咁，成日著條吊腳褲鬼咁核突，圍住佢嗰啲擦鞋仔個個都話靚呀靚呀，咁佢咪信囉！邊個夠膽講真說話㗎？死咗啦。所以佢（姜濤）啲同事一定同佢講：『你已經瘦咗好多啦！加油啊！』細侄你記住，邊個咁同你講邊個就係害X你嗰個。」

謝霆鋒及王菲。（VCG）

初出道的謝霆鋒年少氣盛，多次為保護王菲而大動肝火。（VCG）

後生時的陳冠希以壞男孩的形象讓不少少女心動。(《玉女添丁》劇照)

陳冠希後生超級靚仔。(網上圖片)

劉德華被提起穿吊腳褲一事。（VCG）

劉德華的抖音直播本身預計90分鐘，但最後差不多講足2個小時。(影片截圖)

華仔。

劉德華。

杜汶澤長文評姜濤。（Facebook圖片）