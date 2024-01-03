前TVB力捧小生直播帶貨足12個鐘　半年賺7位數曾被傳落魄做洗車工

現年39歲的高鈞賢近來於台慶劇《新聞女王》中飾演李施嬅未婚夫，在內地人氣急升更獲封「國民女婿」，早前又開工拍《逆天奇案2》，機會不斷。高鈞賢早於2014年已北上發展，近年加入帶貨直播潮流，他早前接受《香港01》訪問透露，試過靠自媒體半年賺7位數，希望過多一兩年有過億生意。

高鈞賢近來於台慶劇《新聞女王》中飾演李施嬅未婚夫。（劇集截圖）

高鈞賢忙於《新聞女王》宣傳，也不忘親自上場帶貨直播，賣點心又賣袋，吸引260萬人次收睇，認真犀利。網友發文指，高鈞賢直播賣足12個鐘，下晝3點賣到凌晨3點，賣食品食足4、5餐，勤力到嚇親網友，獲大讚敬業，「剛剛睡前刷手機點進來還在播.…震驚到我了 本人也真的是非常努力又敬業，港普燙嘴也一直滔滔不絕講品、還輪番換裝穿搭試吃，感覺他已經吃了四五頓了我 不得不感嘆港星真的很敬業！」

高鈞賢一出場已經好搶。

其他網友表示，這段時間是高鈞賢的黃金機會，「現在是他入行18年來最好的機會，要抓緊時間囉，機會不等人的」、「對，錯過了這次新聞女王的機會可能真的沒有下一次了，畢竟不是每一部戲都能那麽有話題」、「他也算自己苦出來的，我記得他不如意時當過洗車工」。有網友猜測指：「他年輕的時候本來有上位的機會，做男二的，結果好像拍戲遲到了，然後經常Ng。所以面對機會還是得牢牢把握，錯過了就沒有了」。

高鈞賢回流香港簽約邵氏，今晚出席《廉政狙擊》煞科宴。(梁碧玲攝)

高鈞賢為香港先生冠軍，2016年他接受梁泰來主持的電台節目訪問，一夜成名後曾以為一帆風順，公司起初力捧他，卻因太自信而被批高傲。高鈞賢首次參演古裝劇《幕後大老爺》因NG太多，表現未如理想幾乎被劇組監製拒用，又因受傷要停工被易角，當年更一度被傳落魄到做洗車工。

2020年，高鈞賢決定回港簽約邵氏，雖然不如初入行時備受重用，但事業重心轉移到做生意上後總算重上正軌，2021年又被發現秘撻細12年的「億萬千金」、落選港姐吳玥彤，女友家住淺水灣逾億元獨立屋，常曬坐遊艇出海及名牌手袋照片，生活富泰，相信高鈞賢生活不俗。

高鈞賢直播帶貨足12個鐘。（小紅書）

高鈞賢直播帶貨足12個鐘。（小紅書）

高鈞賢直播帶貨足12個鐘。（小紅書）

網民大讚敬業。。（小紅書）