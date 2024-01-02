任賢齊做絕世好老闆拎100萬抽獎　巡演團隊開心過新年

任賢齊於2023年初啟動《齊跡在路上演唱會2023》演唱會，一年下來一共巡迴演出了22個城市，包括星、馬、澳門、大陸，共開了43場演出，場場大爆，1月1日元旦，完成兩場廣州演唱會後，大隊慶功，一向視工作人員為家人的小齊，為答謝工作人員一年辛勞，拿出一百萬現金與一百人團隊一起大抽獎，讓工作人員過一個開心新年。

任賢齊於2023年初啟動《齊跡在路上演唱會2023》演唱會。（資料照片）

任賢齊1月1日元旦，完成兩場廣州演唱會。（資料照片）

任賢齊於廣州進行倒數演唱會

是次小齊的《齊跡在路上演唱會》被譽為80、90后最感動回憶演唱會，不少歌迷演唱會上，小齊一開唱就已經淚流滿面，不約而同於演唱會的點唱環節中，跟小齊說他的歌都是他們的青春及故事，讓小齊也非常感動，31/12及1/1.2024，於廣州進行倒數演唱會，小齊騷中除了經典名曲之外，更特意為廣東話地區選了他們最愛我廣東歌「喜歡你」及「海闊天空」送給觀眾，台上他表示：「謝謝大家這一年陪我闖蕩在路上，希望我每一次演唱會都可以在大家心中留下美好記憶，大家從頭唱到尾大合唱的歌聲都讓我非常感動，請你們回去之後，也一定不要忘了我，要記著我們相聚的美好，在追求理想的路上，我會更認真，那怕我會跌倒受傷，我也會咬緊牙關，那怕我熱淚盈眶，我也會頂天立地站在天地之間，我們的胸膛， 一樣海闊天空 ！多謝 beyond 帶比我地咁多好聽又好感動嘅歌， beyond forever ！」接著全場再一起合唱《海濶天空》作結。

任賢齊騷中除了經典名曲之外，更特意為廣東話地區選了他們最愛廣東歌「喜歡你」。（資料照片）

任賢齊的《齊跡在路上演唱會》被譽為80、90后最感動回憶演唱會，。（資料照片）

任賢齊望返香港開騷

由忙碌的2023跨至2024 ，小齊於23年，只放過一星期假，跟家人共渡聖誕，所以元旦太太及仔女也有一起到廣州捧場，共渡新一年， 於他IG短視頻上，見到他倒數之後下台工作人員向他歡呼拍掌，小齊經過老婆時馬上溫馨一擁，讓歌迷都留言大讚他真的是世上絕種好男人。完成廣州演唱會，小齊又馬不停蹄返港，為賀歲片《臨時劫案》宣傳。除了絕世好男人，小齊也被封為「絕世好老闆」，成百萬給工作人員抽獎，小齊笑道：「應該嘅，因為大家都對我好好嘛！我哋係一齊工作嘅，一個不能少，大家都要開開心心過新年。」

問到他新一年計劃，小齊笑道：「暫時都冇得放假啦，農曆年會去美加繼續巡迴演唱會，美加完了就緊接英國及巴黎的巡迴演出，24年也是繼續在路上，繼續巡迴各地演出，(什麼時侯巡到香港？)我也不知道，有時侯我也有點睡醒不知身在那裡的感覺，我放下不理了，等經理人計劃吧，香港我也很久沒回來唱，很想念大家，看場地檔期，我也希望有機會啊。」新一年新願望，小齊笑道：「這些年大家經歷那麼多，只有一個願望，就是身體健康，都祝福大家身體健康。巡演時我都試過中招，也試過病著上台，幸好我沒病到要取消擇日重賽。」說到Eason就試過病到要取消，小齊說：「我知道啊，他跟我一起也是廣州開騷，我之前有空還去探望過他呢！大家一見面都是同一句，我們最緊要保重自己，身體健康！」

任賢齊農曆年會去美加繼續巡迴演唱會。（資料照片）

任賢齊新一年望返香港開騷。（資料照片）